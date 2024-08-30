Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer’den çiftçilere öneriler... Çiftçiler birleşmeli

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Sümer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Evimiz bildiğimiz ve üstünde yaşamaktan asla vazgeçmeyeceğimiz Türkiye’mizde, çiftçi, üretici, kiracı ve emekli, gerçekten çok zor durumdadır. Üreticiler ortamlarda kendilerini yalnız, sahipsiz, güçsüz, çaresiz görmemeli. Her biri birkaç milyon insana ulaşan bu kesimlerin, yaşadıkları, ürettikleri ve tükettikleri alanlarda tüzel kişilikli yapılarda birlik içinde olmaları halinde, üretici, ara hizmetlerde olanlar ve tüketiciler arasındaki sorunları çözmekte zorlanmayacaklardır.”

AKIL VE VİCDAN

“İlk sıradaki insan hakkı, canlı hakkı olan yaşama, beslenme ve barınma hakkının ürünlerini yetiştiren, kanımca kutsal üreticilik yapan çiftçilere, siyasal ve inanç farklılıklarını ölçü almadan, birbirlerine saygı duyarak ve hoşgörü göstererek kooperatif veya eşit sermayeli şirketlerde iletişim, işbirliği ve güç birliği yapmalarını öneriyorum. Çiftçiler, bu yapılarda birleştirecekleri güçlerine dayanarak tüketiciye giden yoldaki kişi ve kuruluşları insana yakışan bir ekonomi dünyası için yönlendirebilecekler, akıl ve vicdanlıların etkili olduğu mutlu, endişesiz ve umut dolu ortamları sağlayabileceklerdir.

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Sahipli veya güçlü olmak için çiftçiler önce kendilerine, sonra birbirlerine güvenmeli, yasalara ve haklara uygun olarak birleşmelidir.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Asalet boyda değil soyda, incelik belde değil dilde, güzellik yüzde değil yürekte olur.” Mevlânâ

KARPUZU TOKATLA VE SESİNİ DİNLE

TATLIYI NASIL BULACAĞIZ

“KARPUZ seçmek tezgâhta oynanan bir kumar sayılır. Karpuz seçmek zor bir iştir!” Marmaraereğlisi’nde iki haftadır bol bol ucuz karpuz yiyoruz. Emin olun 12-17 kilo arasındaki karpuzların tanesinin 50 lira olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü bir süre önce bölgeye dolu düştü, karpuzların kabukları çiziklendi. Fiyatları da inanılmaz şekilde düştü. Bu sayede eşimize, dostumuza inanılmaz karpuz götürdük. Bu süreçte The New York Times gazetesinde bir karpuz haberi okuduk. Türkiye’de daha bir tarımcıdan böyle bir bilgi okumadık. Yazıda deniliyor ki: “Karpuzun tadını büyük ölçüde hava koşulları belirliyor; hasat zamanı hava ne kadar kuru olursa o kadar iyi olur.” Californiya’nın Fesno bölgesinden 3 kuşaktır 6 farklı karpuz türü yetiştiren 63 yaşındaki Donald Sherman, karpuzun bir kez koparıldıktan sonra tatlanmadığını söylüyor. “Doğadan ne kadar şeker gelmişse o kadar tatlı oluyorlar” diyor. Şeftali ve armut gibi meyveler olgunlaştıkça tatlanırken, Teksas’ta meyve-sebze uzmanı Prof. Juan Anciso’ya göre “Hasadı yapılan karpuzlar için böyle bir durum söz konusu değil. Sadece yumuşayıp çürümeye başlıyor”.

DAVUL SESİ...

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Karpuzun seçiminde en önemli faktörün ses olduğu belirtiliyor ve ideal yöntem olarak ‘tokatlama’ öneriliyor. Sesin tonu önemli, mühim sayılıyor. İyi karpuzdan ‘davul sesi’ geliyor. Tokatlayınca sesin geri sektiğini duyuyorsunuz. Eğer ses içeride hapsolup kalıyorsa karpuz bayat ve içi helva gibi demektir. Shermen fazla olgunlaşmış karpuzun ‘patlak bir basketbol topuna benzer bir ses verdiğini’ ifade ediyor. Daha yüksek tonlar ile bas sesler arasında farkı duymak için birden fazla karpuz üzerinde deney öneriliyor. İkisi sesin ortası iyi karpuz demekmiş. Karpuz olgunlaştıkça rengi açılıyor. Soluk renklilere öncelik verilmesi öneriliyor. Karpuz toprağa oturmuş halde yetiştiğinden yerle temas noktasında leke oluşuyor ve meyve olgunlaştıkça bu leke sararıyor.

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Ö.Ö., K.K. VE M.Y. ARASINDA İLGİNÇ BULUŞMA

ÖNÜMÜZDEKİ hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşacağı kulislerde konuşuluyor. Peki bu buluşmada Ekrem İmamoğlu olacak mı?

Buluşma iddiası siyaset kulislerini dalgalandırdı.

Bu buluşmanın gündemi olacak mı?

Buluşmada cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulacak mı?

ETİBANK-BOR’U KAPTIRMAYALIM

BATILI ülkeler bor işletmeciliğinin kansere yol açtığını iddia ederek bor madeninden soğutma çabası içindeler. Oysa bu mucize maden, kanser tedavisinde de kullanılmaktadır. Türkiye kıskaçta. Arabayı bor madeniyle çalıştırarak patentli 600 proje olduğu ortaya çıktı. Türkiye, dünyada bor rezervesinin yüzde 73’üne sahip. Ve Türkiye geleceğin Dubai’sidir. Uluslararası teröristler, Türkiye uyanmadan bu kaynağı ele geçirmeyi planlıyor.

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Bize göre Etibank’ın asıl değeri 9 trilyon dolar; dikkat 9 milyar veya 9 milyon değil, 9 trilyon dolar.

ABD sadece 40 milyon dolara kapatacak. Bu maili çok yollayarak en azından bir toplum bilinci oluşmasına yardım edebiliriz.

TMMOB, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

BİLİYOR MUSUNUZ?

- OLİMPİYAT Oyunları’nda havalı tabanca müsabakalarında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’in ikonik pozunun patentini almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduğunu...

- (NEVZAT Çağlar Tüfekçi’den) Milas Ketendere köyünde küçük çaplı hayvancılık yapan Serdar Sezer’e geçen ay konutu için 613.94 TL, ahırı içinse 4.150.80 TL su faturası geldiğini belirterek “Ne yazık ki ahırlar işyeri kapsamında değerlendirildiğinden, büyükşehir belediyesinden çiftçi dostu ve sosyal belediyecilik gereği üreticiden yana tarife indirimi istendiğini...”

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MESAJ PANOSU

- İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde 93. kez ‘teknoloji’ temasıyla kapılarını açacak.

- İBB’nin taksi sorununun çözümü için uzun zamandır önerdiği projenin ilk etabı dün UKOME tarafından oybirliği ile kabul edildi. İlk etapta 2500 yeni taksi sisteme dahil edilecek. Yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alınacak. Taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri bulunacak. Yeni uygulama ile taksi bulamama, müşteri seçme sorunu ortadan kalkacak.

MERHUM ŞÜKRÜ TUFAN’A DEVLET HİZMET ÖDÜLÜ

Ülkemizin ilk Saraybosna büyükelçisi merhum Büyükelçi Şükrü Tufan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ‘T.C. Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’ verileceği bildirildi. Tören, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 15.00’te Dışişleri Bakanlığı Fatin Rüştü Zorlu Salonu’nda yapılacak.