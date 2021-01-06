Tavuğun bozulduğu nasıl anlaşılır? Tavuğun bozulduğunu gösteren işaretler

Öncelikle şunu hatırlatalım: Gıda zehirlenmesi dünyada en yaygın hastalık sebeplerinden biri. Çiğ tavuk ve yumurtada bulunan salmonella isimli patojen de özellikle evde yenen yemeklerden kaynaklanan gıda zehirlenmelerinin en önemli sebeplerinden biri. Dolayısıyla tavuğu (ve yumurtayı) taze de olsa doğru seviyede pişirmek çok önemli.

Çiğ tavuk eti birçok bakterinin doğal yaşam alanıdır. Kampilobakter, salmonella ve klostridyum perfringen bakterileri, ateş, ishal, kusma, dehidratasyon gibi semptomlara yol açabilen tehlikeli bakterilerdir. Bu bakteriler tavuk yeterince pişirildiğinde ölürler ama iyi pişmemiş bir tavukla vücuda alınabilirler. Ayrıca çiğ tavuktan temas yoluyla kesme tahtalarına, mutfak gereçlerine, tezgahlara ve diğer yiyeceklere de sıçrayabilirler. O nedenle çiğ tavuğu güzelce paketlemeden başka yiyeceklerle yan yana koymamak şarttır. Dahası çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerinizi sabun ve ılık suyla 20 saniye yıkamanız gerekir.

TAVUĞUN BOZULDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER

Gelelim tavuğun tazeliğini yitirdiğini gösteren o işaretlere:

Renk: Taze tavuğun rengi pembedir. Tavuk bozulmaya başladığında rengi de grileşir. Eğer tavuğunuzun renginde bir solgunlaşma gözlemliyorsanız fazla zaman kaybetmeden hemen pişirip tüketmeye çalışın. Çünkü grileşme aşamasına gelindiğinde artık o tavuk için çok geç demektir.

Koku: Bozulan çiğ tavuğun çok güçlü ekşimsi bir kokusu olur. Eğer çiğ tavuğunuzdan buna benzer herhangi bir koku alıyorsanız tüketmemenizi tavsiye ederiz.

Doku: Son olarak etin dokusunu kontrol etmek gerekir. Çiğ tavuk normalde dışı cilalı gibi hafif kaygan bir yapıya sahiptir. Ancak bu kayganlık arttıysa bu tavuğun bozulmuş olabileceğinin üçüncü işaretidir.

Bozulan tavuğu ise kurtarmanın ne yazık ki bir ihtimali yoktur. O nedenle tavuğunuzda bu işaretlerden birini ya da birkaçını gözlemliyorsanız maalesef veda zamanı gelmiş demektir.

PİŞMİŞ TAVUĞUN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Peki ya pişmiş tavuklar? Pişmiş tavuk buzdolabında doğru şekilde saklanırsa 3-4 gün kadar dayanabilir. Tavuk yemeğinizi bundan daha uzun süre saklamak isterseniz dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dondurucuda pişmiş tavuk 3 ay kadar dayanabilir. Dondurulmuş pişmiş tavuğu bir gece önce dondurucudan buzdolabına taşırsanız ertesi güne kadar buzu çözülür ve ısıtılabilir hale gelir.

Pişmiş tavuk da buzdolabında çok uzun süre tutulursa bozulma emareleri gösterir. Yine renginin grileşmesi ve hoş olmayan kokular salgılaması, pişmiş tavuğun bozulduğunu anlamanın da yollarındandır.

ÇİĞ TAVUĞUN ÖMRÜNÜ UZATMANIN YOLLARI

Gelelim çiğ tavuğun ömrünü uzatan ve sizi israftan kurtaran bazı basit püf noktalarına: Taze tavuk hemen kullanılmayacaksa derhal 4 derecenin altındaki bir yere kaldırılmalıdır. Böylece tavuğun raf ömrünü uzatıp bakteri üremesini geciktirebilirsiniz. Dondurucu kısmında 9 ila 12 ay boyunca tazeliğini koruyan tavuklar, buzdolabının alt raflarında ise maksimum 2 gün dayanır.

Tavuğun ömrü biraz da kesimine bağlıdır. Bütün tavuk tahmin edebileceğiniz üzere daha dayanıklı olur, parçalar ise daha dayanıksızdır. O nedenle parça tavuklar için 9 ay, bütün tavuklar için ise 12 ay dondurucu süresi gibi düşünebilirsiniz.

Son olarak tüm yiyecekler için geçerli kuralı da hatırlatmadan geçmeyelim: Sonradan üzülmektense tedbirli olmak daha iyidir. O nedenle tavuğunuzun bozulduğuna dair şüpheleriniz varsa, kullanmamak en iyisidir.