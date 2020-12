Mükemmel bir sonuç için pişirmeden önce bu işlemi mutlaka yapın...

Et termometresi kullanın Tariflerde genelde kaç dakika boyunca ve kaç derecede pişirmeniz gerektiği söylenir ama her fırının gücü aynı olmadığından bu ortalama süreler her zaman geçerli olmayabilir. O nedenle bir et termometresi kullanın. Kalçanın en kalın yerine sapladığınız termometre sayesinde ideal pişirme kıvamını elde edebilirsiniz. İç sıcaklık 75 dereceye ulaştıysa tamamsınız demektir.