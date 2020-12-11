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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 17:17 | 

Mükemmel bir sonuç için pişirmeden önce bu işlemi mutlaka yapın...

Bütün hindiyi ya da tavuğu mükemmel bir biçimde pişirip lezzetli sonuçlar elde etmek için ne yapmalısınız? İşte çok işinize yarayacak püf noktalarımız…

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Aralık ayı gelince hepimiz yılbaşı planlarına başlıyoruz. Bu yıl yılbaşını tüm Türkiye evde kutlayacak o nedenle evlerde kurulacak şık ve leziz yılbaşı sofralarının önemi bir kez daha artıyor. Yılbaşı sofralarında birçok kişi hindi ya da tavuk olmasına özen gösteriyor. Peki bütün hindiyi ya da tavuğu mükemmel bir biçimde pişirip lezzetli sonuçlar elde etmek için ne yapmalısınız? İşte çok işinize yarayacak püf noktalarımız…

2Fırının ızgarasını doğru yere yerleştirin
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Fırının ızgarasını doğru yere yerleştirin

Fırında herhangi bir şey pişirirken ızgara telini tam ortaya yerleştirin ki 360 derecelik bir pişirme performansı elde edebilesiniz. Izgarayı tam ortaya koyduğunuzda hindiniz ya da tavuğunuz fırının tam merkezine gelir ve her yerinden dengeli pişebilir. Daha büyük bir hindi ya da tavuk pişiriyorsanız üst taraftaki rezistanslara temas etmemek için en üstün bir altındaki katı kullanın.

3Tavuğu ya da hindiyi sebzelerin üzerine yatırın
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Tavuğu ya da hindiyi sebzelerin üzerine yatırın

Havuç, kereviz sapı ve soğan dilimlerini fırın kabının tabanına yayıp tavuğunuzu ya da hindinizi bu sebzelerin üzerine yerleştirin. Sebzeler hindinin alt yüzeyine de ısı temasını sağlayarak dengeli bir pişirme sağlar. Üstelik bu muhteşem lezzetteki sebzeleri dilerseniz yemeğinizin yanında servis edebilir, dilerseniz de püre haline getirip başka yemeklerde kullanabilirsiniz.

4Dışının güzel kızarması için glaze edin
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Dışının güzel kızarması için glaze edin

Hindinin ya da tavuğun dış yüzeyinin güzelce kızarması ama içinin fazla pişmemesi için derisine fırçayla bir şeyler sürün. Bu pekmez, bal ya da reçel olabilir. Bir fırça yardımıyla derinin az kızarmış yerlerine sürdüğünüz bu malzeme yemeğinize ekstra bir tat da katacak.

5Kızartma yapmayı deneyin
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Kızartma yapmayı deneyin

Bütün bir hindiyi ya da tavuğu derin yağda kızartmayı hiç denemiş miydiniz? Yumuşacık ve sulu bir sonuç elde etmek istiyorsanız, hindinizi her 500 gram için 3-4 dakika kızartmanız yeterli olacaktır. Ancak yağa atmadan önce buzunun iyice çözülmüş olduğundan emin olun. Aksi takdirde patlayabilir ve çok tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

6İçini doldurmayın
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İçini doldurmayın

Hindinin ya da tavuğun içine pilav ya da başka malzemeler doldurmayın. Böyle bir dolgu tavuğun ya da hindinin iç sıcaklığını düşürüp pişme süresini uzatır ve dengesiz bir pişme derecesi elde etmenize neden olur. Bunun yerine pilavınızı ayrı tavuğunuzu ya da hindinizi ayrı pişirin.

7Kelebek tekniğini deneyin
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Kelebek tekniğini deneyin

Tavuğu ya da hindiyi göğüs kemiğinden bastırıp incelmesini ve yayılmasını sağlayın. Bu teknik iç kısımlardaki etlerin dışa çıkmasını sağlar. Bu da etinizi daha fazla otlar ve soslarla lezzetlendirebilmenizi sağlar. Bu da her lokmada daha fazla keyif anlamına gelir.

8Sadece göğüs kullanın
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Sadece göğüs kullanın

But etlerini ağır olduğu için sevmiyorsanız kasaptan bütün bir hindi ya da tavuk almak yerine kemikli bütün göğüs almayı deneyin. Hem pişme süresini fazlasıyla kısaltmış hem de çok kalabalık olmayan bir aile için sofra kuracaksanız israfı önlemiş olursunuz.

9Güzelce kurulayın
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Güzelce kurulayın

Bu çoğu zaman göz ardı edilen bir detaydır ama pişirdiğiniz tavuk ya da hindinin derisinin çıtır çıtır olması için gerçekten önemlidir. Yüzeyde kalan fazla nem fırının içinde buhar yapar ve deriyi yumuşatır. Bu nedenle kağıt havluları kullanarak tavuğun ya da hindinin dış yüzeyinin her yerini güzelce kurulayın. Soslama ve pişirme işlemini bundan sonra yapın.

10Önce bacakları pişirin
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Önce bacakları pişirin

Hindiyi ya da tavuğu fırına koyarken bacaklarının arkada kalmasına dikkat edin. Bunun nedeni fırının arka duvarına doğru sıcaklığın daha yüksek olmasıdır. Böylece butlar ve incikler daha yüksek sıcakta, göğüs ise daha düşük sıcaklıkta pişer. Bu sayede de tüm parçalar mükemmel bir kıvama ve lezzete kavuşur.

11Deriyi etlere tutturun
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Deriyi etlere tutturun

Pişirme aşamasında hindinin ya da tavuğun derisi büzüşerek etin açığa çıkmasına neden olur. Bu da etin pişerken kurumasına neden olur. Bunu önlemek için kürdan yardımıyla deriyi etlerin üzerine tutturun. Aynı şekilde iki taraftaki deriyi hafifçe çekip gövde açıklığı üzerinden de kapatabilirsiniz. Deride başka yırtık kısımlar varsa oraları da kürdanla tutturabilirsiniz.

12Tuzlu sudan faydalanın
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Tuzlu sudan faydalanın

“Brine etmek” denen işlemi mutlaka duymuşsunuzdur. Tavuğun ya da hindinin 12 saat civarında tuzlu ve baharatlı bir suda bekletilmesi lezzeti artırmak için çok faydalı bir işlemdir. Eğer buzdolabınızda yeterince yer yoksa seyahatlerde ve pikniklerde kullanılan portatif buz sandıkları da işe yarar.

13Bıçaklarınızı keskinleştirin
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Bıçaklarınızı keskinleştirin

Hindinizi ya da tavuğunuzu pişirmek için saatlerce uğraştıktan sonra servis aşamasında heba olmasına izin vermeyin. Bunun için keskin bıçaklar kullanın. Böylece göğüs, but, kanat ve kalçaları kolayca ayırabilirsiniz. Evde varsa masatla bıçağınızı bileyin, yoksa profesyonel bir bileyiciden destek alın.

14Et termometresi kullanın
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Et termometresi kullanın

Tariflerde genelde kaç dakika boyunca ve kaç derecede pişirmeniz gerektiği söylenir ama her fırının gücü aynı olmadığından bu ortalama süreler her zaman geçerli olmayabilir. O nedenle bir et termometresi kullanın. Kalçanın en kalın yerine sapladığınız termometre sayesinde ideal pişirme kıvamını elde edebilirsiniz. İç sıcaklık 75 dereceye ulaştıysa tamamsınız demektir.

15Dinlenmesine izin verin
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Dinlenmesine izin verin

Pişen hindiyi ya da tavuğu hemen dilimlemeyin. En az 20-30 dakika dinlendirin. Dinlendirme işleminin iki önemli faydası vardır. Birincisi et kendi iç sıcaklığıyla biraz daha pişmeye devam eder ancak fırında olmadığından nemini kaybetmez. İkincisi de etin yüzeye yakın yerlerde toplanan suyu yeniden dokuların içine yayılır. Böylece dilimleme işlemi sırasında tahtaya akıp gitmez.

16Dinlendirme süresini iyi kullanın
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Dinlendirme süresini iyi kullanın

Dinlendirme işleminin önemini anlattık. Bu süreyi hindinizin ya da tavuğunuzun başında oturup bekleyerek geçirmeyeceksiniz elbette. Örneğin bu esnada fırınınızın sıcaklığını da değerlendirerek küçük yan lezzetler hazırlayabilirsiniz. Fırında kolay pişecek sebzeleri ya da basit hamur işlerini bu esnada pişirip etinizin yanında aynı anda servis edebilirsiniz.

17Yağsız fritözleri deneyin
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Yağsız fritözleri deneyin

Evinizde bir yağsız fritözünüz varsa birçok yemeği kolayca pişirme konusunda çok işe yaradığını bilirsiniz. Özellikle sadece göğüs eti pişirecekseniz yağsız fritözünüz yılbaşı sofrası hazırlarken de çok işinize yarar. Tek yapmanız gereken kemikli göğsü yağlayıp baharatlandırmak ve ardından fritöze atmak. İç sıcaklığı 75 dereceye çıktığında yemeğiniz hazır. Arada bir kez alt üst etmeyi de ihmal etmeyin tabii…

18Kuru tuzlama tekniğini deneyin
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Kuru tuzlama tekniğini deneyin

Tavuğu ya da hindiyi pişirmeden önce brine etmenin faydalarından bahsetmiştik. Bu faydaları kuru tuzlama tekniğini kullanarak da elde edebilirsiniz. Tuz, şeker ve baharatları karıştırıp pişirmeden bir ila üç gün önce hindinin ya da tavuğun her yerine güzelce sürün. Ardından ürünü buzdolabına kaldırın. Etin içine işleyen tuz, suyun yeniden dağılımını sağlar. Ortaya da gerçekten nemli ve lezzetli bir et çıkar.

19Pişme aşamasında soslayın
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Pişme aşamasında soslayın

Hindiyi ya da tavuğu pişirirken fırın kabına damlayan doğal yağları ve suyu bir kaşık ya da kepçe yardımıyla arada etin üzerine gezdirmeyi ihmal etmeyin. Ancak bunu çok sık yapmaktan da kaçının çünkü bu işlemi yapmak için fırının kapağını her açtığınızda içerideki sıcaklığı birkaç derece düşürmüş ve hindinizin pişme süresini uzatmış olursunuz.

20Nasıl kesmeniz gerektiğini öğrenin
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Nasıl kesmeniz gerektiğini öğrenin

Çıtır çıtır kabuğu ışıldayan bütün bir hindiyi ya da tavuğu keserken tereddüt ediyor olabilirsiniz. Ancak doğru bıçağı kullanıp bıçağınızı doğru noktalara doğru açıyla soktuğunuzda işiniz çok kolay olacaktır. Bunun için hindinin ya da tavuğun eklem yerlerini önceden öğrenmeye çalışın.

21Alüminyum folyodan faydalanın
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Alüminyum folyodan faydalanın

İçi doldurulmamış bir hindi ya da tavuğu çok derin olmayan bir fırın kabına koyup üzerine alüminyum folyodan bir çadır kurarak pişirmeyi deneyin. Burada en önemli nokta folyonun ete temas etmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmasıdır. Fırınınızı 160-165 dereceye ayarlayıp her yarım kilogram için 15-20 dakikalık bir pişirme süresi eklerseniz mükemmel bir sonuç elde edebilirsiniz.

22Son dakikaya bırakmayın
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Son dakikaya bırakmayın

Eğer gün içinde çok fazla hazırlık yapmaya zamanınız yoksa ya da “Ya iyi olmazsa” diye stres yaşamak istemiyorsanız pişirme işlemini bir gün önceden yapın. Ardından hindinizi veya tavuğunuzu parçalayıp etleri buzdolabına kaldırın. Ertesi gün de su ya da et suyu dolu buhar tenceresinde ya da süzgeçte ısıtıp tazecik servis edin.

23Pastırma, sucuk gibi yardımcılardan faydalarının
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Pastırma, sucuk gibi yardımcılardan faydalarının

Sucuğun ya da pastırmanın yağı ve baharatlı tavuğunuza ya da hindinize ekstra bir lezzet katabilir. Örneğin tavuğun üzerini pastırma dilimleriyle kapladığınızda hem ekstra bir nem katmanı hem de bir lezzet katkısı elde edebilirsiniz. Fırın kabına dizdiğiniz sucuk parçalarının yağını da hindinin ya da tavuğun üzerine gezdirebilirsiniz.

24Ters yüz edin
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Ters yüz edin

Hindinizin ya da tavuğunuzun çok kurumasını önlemek, nemli bir et elde etmek istiyorsanız pişme aşamasında alt üst edip göğsünün üzerine yerleştirin.

25Soğanın gücünden faydalanın
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Soğanın gücünden faydalanın

Hindinin ya da tavuğun iç kısmına dörde böldüğünüz bir soğan yerleştirin. Soğan hem kötü kokuyu önler hem de etinize ekstra bir lezzet katar.

26Derinin altını ihmal etmeyin
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Derinin altını ihmal etmeyin

Daha lezzetli bir sonuç elde etmek için tavuğun ya da hindinin derisinin altına baharatlar sürüp taze otlar sıkıştırın. Adından deriyi yerine koyup üzerine tereyağı sürün.

27Tereyağını bol kullanmaktan korkmayın
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Tereyağını bol kullanmaktan korkmayın

Baharatları ve otları bir kez de tereyağıyla kapladığınız deriye sürüp güzelce yetirin. Tereyağı altın rengi bir renk ve ekstra bir çıtırlık sağlar.

28Artanları dondurucuda saklayın
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Artanları dondurucuda saklayın

Yılbaşı sofrasında bitiremediğiniz etleri küp küp doğrayıp minik kaselere doldurun ve dondurucuya kaldırın. Bu donmuş etleri hem tencere yemeklerinde hem de salatalarda kolayca kullanabilirsiniz.

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