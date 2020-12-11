Mükemmel bir sonuç için pişirmeden önce bu işlemi mutlaka yapın...

Pişme aşamasında soslayın Hindiyi ya da tavuğu pişirirken fırın kabına damlayan doğal yağları ve suyu bir kaşık ya da kepçe yardımıyla arada etin üzerine gezdirmeyi ihmal etmeyin. Ancak bunu çok sık yapmaktan da kaçının çünkü bu işlemi yapmak için fırının kapağını her açtığınızda içerideki sıcaklığı birkaç derece düşürmüş ve hindinizin pişme süresini uzatmış olursunuz.