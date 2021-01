Her seferinde mükemmel tavuklar pişirebilmenin ipuçları

Göğüs eti nasıl pişirilmeli?



Kemiksiz ve derisiz göğüs etinin çoğumuzun gözdesi olmasının nedeni muhtemelen daha sağlıklı olmasıdır. Tabii ki her güzel şeyin bir zorluğu olduğu gibi, eti pişirmenin zorluğu da yapısındaki doğal yumuşaklığından kaynaklanır. Bu yumuşaklığı korumanın sırrı ise tavuğun suyunu içine hapsetmede saklı. Mühürleme dediğimiz bu teknikle tavuk, suyunu içine çeker ve leziz bir akşam yemeğine dönüşür.



Tavuk göğsü pişirmek için başka bir ipucu da bir kısmı kalınlığı eşit olan parçaların, dengeli olarak ocakta eşit derecede pişirilebilmesi. Tavuğun ince ve kalın uçlarını ezerek eşitleyebilir, böylece her bölgesinde aynı pişirme tekniğini uygulayabilirsiniz.



Fırında sağlıklı bir yemek hazırlamak istiyorsanız; tavuğunuzu pişirmeden önce doğranmış soğan ve patates gibi kök sebzelerden oluşan bir karışımın üzerine yerleştirin. Sebzeler tavuğun yanında pişerken, yağı ve suyu sebzeleri tatlandırır ve yumuşatır. Bu tarif, aynı anda harika bir garnitür pişirmenin kolay bir yoludur.



Bacaklar neden alışveriş listenizde olmalı?



But ve bagetlerden elde edilen et, göğüs etinden daha az popüler olsa da aslında tavuğun en lezzetli bölgesidir, çünkü daha fazla yağ içerir. Ne yazık ki kemikli olanlar, lezzetine rağmen diğerlerine göre daha sağlıksız sayılabilir. Yine de dengeli tüketildiğinde, sağlıklı bir diyetin parçası haline getirmeniz mümkün. Bu nedenle, tavuk eti alırken aynı zamanda butları da tercih edebilirsiniz.



Tadında bir akşam yemeği için; tavuğu tavada kızartmadan önce tuzunu ve baharatını ekleyin ve göğüs tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirmeyi unutmayın! But ve bagetleri aynı zamanda fırında sebzelerle de harmanlayarak sağlıklı bir öğünün haline getirmeniz mümkün. Hem de en lezzetlisinden!



Tavuk yıkanır mı?



Pek çok yemek kitabı tavuğu pişirmeden önce sudan geçirmenizi söylese de aslında tavuğun kesinlikle yıkanmaması gerek. Çiğ tavuğun yıkanması, aynı zamanda bakterilerin de yayılması anlamına gelir. Bunun yerine doğrudan pişirme işlemine geçmeniz, zaten yüksek ısıdaki etin bakterilerden de arınmasını sağlayacaktır. Böylelikle tavuğun pişmeden önce yıkanmasına gerek kalmaz.