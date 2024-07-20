 Güle güle Ali ağabey…

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Her işini ciddiye alır, yaptıklarını, yapacaklarını anlatırken gözlerinin içi parlardı.
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Sevdiğini tam sever, sevmediğine fırsat verirdi.
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Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli iş insanlarından biriydi.
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Analitik zekâsı muazzamdı.
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Liderdi.
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Fikirlerini tartıştırmayı severdi.
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OSB Başkanlığı dönemi boyunca çok önemli projelere imza attı.
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Kadın istihdamı ve ara elaman sorunu konusundaki çalışmaları Türkiye’ye örnek oldu.
Vizyon projesi olan OSB Teknik Koleji, meslek lisesi kavramını sil baştan şekillendirdi.
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Hayallerinden biri de ATSO-OSB arasında güçlü bir köprü kurmaktı.
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Onu da başardı.
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Kendi tarifiyle iki kurumu ‘çift kanatlı meleğe’ dönüştürdü.
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Ama bu da yetmedi.
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Çünkü yorulmuyordu.
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Çalışarak dinleniyordu.
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Ne zaman konuşsak yeni projelerinden bahsediyor, Antalya sevdasını anlatıyordu.
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Korkuteli OSB ile yatıyor, yapay zekâ ile kalkıyordu.
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Yani daha çok yapacak işi, yürüyecek çok yolu vardı…
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Ama olmadı!
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Olamadı!
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Elim bir kaza, Ali ağabeyi sevdiklerinden, âşık olduğu bu kentten kopardı.
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Önce hiç kimse inanamadı, inanmak istemedi belki de.
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Ama gerçekti!
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Güle Güle Ali ağabey.
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Bu kent seni hiç unutmayacak…
İSMİ OKULDA YAŞASIN
Ali Bahar’ın kırmızı çizgisi gençlerdi.
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OSB Teknik Koleji’ni bu kadar önemsemesinin nedeni de buydu zaten.
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O kolejin temeline katılan çimentonun kalitesiyle, koridorlardaki dolap kapağı rengine kadar bizzat ilgilendi.
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Öğrencilerle basket oynadı, tırmanma duvarında yarıştı.
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İşte bu nedenle Ali Bahar’ın ismi en çok bu eğitim yuvasına yakışır.
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Umarım bu önerim ilgili kurullar tarafından hızla gündeme alınır ve sonuçlandırılır…
BU ACININ TARİFİ YOK
Ali Başkan, son sohbetimizde kardeşi Berkay Bahar’dan uzun uzun bahsetmişti.
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“Bu kadar yoğunlukta kendi işleriniz aksamıyor mu” diye sorunca, “Dağ gibi kardeşim var. O olmasa böyle rahat olmazdım. O benim canım” demişti.
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Ateş düştüğü yeri yaktı.
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Böyle bir acının tarifi, tesellisi olmaz ama biz Ali ağabeyi İbrahim amcaya emanet ettik artık…
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