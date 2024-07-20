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Güle güle Ali ağabey…

#ATSO Başkanı Ali Bahar#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Antalya Organize Sanayi Bölgesi

DAHA 20’li yaşlarımda genç bir gazeteciyken tanımıştım Ali Bahar’ı.

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*

Her işini ciddiye alır, yaptıklarını, yapacaklarını anlatırken gözlerinin içi parlardı.

*

Sevdiğini tam sever, sevmediğine fırsat verirdi.

*

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli iş insanlarından biriydi.

*

Analitik zekâsı muazzamdı.

*

Liderdi.

*

Fikirlerini tartıştırmayı severdi.

*

OSB Başkanlığı dönemi boyunca çok önemli projelere imza attı.

*

Kadın istihdamı ve ara elaman sorunu konusundaki çalışmaları Türkiye’ye örnek oldu.

Başkan Bahar: Yatırım engelini aşmış olacağız

Vizyon projesi olan OSB Teknik Koleji, meslek lisesi kavramını sil baştan şekillendirdi.

*

Hayallerinden biri de ATSO-OSB arasında güçlü bir köprü kurmaktı.

*

Onu da başardı.

*

Kendi tarifiyle iki kurumu ‘çift kanatlı meleğe’ dönüştürdü.

*

Ama bu da yetmedi.

*

Çünkü yorulmuyordu.

*

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Çalışarak dinleniyordu.

*

Ne zaman konuşsak yeni projelerinden bahsediyor, Antalya sevdasını anlatıyordu.

*

Korkuteli OSB ile yatıyor, yapay zekâ ile kalkıyordu.

*

Yani daha çok yapacak işi, yürüyecek çok yolu vardı…

*

Ama olmadı!

*

Olamadı!

*

Elim bir kaza, Ali ağabeyi sevdiklerinden, âşık olduğu bu kentten kopardı.

*

Önce hiç kimse inanamadı, inanmak istemedi belki de.

*

Ama gerçekti!

*

Güle Güle Ali ağabey.

*

Bu kent seni hiç unutmayacak…

 Güle güle Ali ağabey…
İSMİ OKULDA YAŞASIN 

Ali Bahar’ın kırmızı çizgisi gençlerdi.

*

OSB Teknik Koleji’ni bu kadar önemsemesinin nedeni de buydu zaten.

*

O kolejin temeline katılan çimentonun kalitesiyle, koridorlardaki dolap kapağı rengine kadar bizzat ilgilendi.

*

Öğrencilerle basket oynadı, tırmanma duvarında yarıştı.

*

İşte bu nedenle Ali Bahar’ın ismi en çok bu eğitim yuvasına yakışır.

*

Umarım bu önerim ilgili kurullar tarafından hızla gündeme alınır ve sonuçlandırılır…

 

BU ACININ TARİFİ YOK

Ali Başkan, son sohbetimizde kardeşi Berkay Bahar’dan uzun uzun bahsetmişti.

*

“Bu kadar yoğunlukta kendi işleriniz aksamıyor mu” diye sorunca, “Dağ gibi kardeşim var. O olmasa böyle rahat olmazdım. O benim canım” demişti.

*

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Ateş düştüğü yeri yaktı.

*

Böyle bir acının tarifi, tesellisi olmaz ama biz Ali ağabeyi İbrahim amcaya emanet ettik artık…

#ATSO Başkanı Ali Bahar#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Antalya Organize Sanayi Bölgesi
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