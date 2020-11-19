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Kahvaltılık Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Cizleme tarifi

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Cizleme tarifi
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Trakya yöresinin vazgeçilmez kahvaltılığıdır cizleme. Mayalı hamurla yapılan bir tür krep ya da akıtma diyebileceğimiz cizleme, çay saatlerinde de zevkle tüketilir. Sizin için ister reçelle ister peynirle birleştirebileceğiniz, ama her türlü afiyetle yiyeceğiniz bir cizleme tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk
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Yapımı için malzemeler

  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı un

Cizleme tarifi Nasıl yapılır?

Mayayı ılık suya karıştırıp aktifleşmesi için 5 dakika kadar bekletin.

Derin bir kaseye yumurtayı ve sütü alın.

Mayalı suyu da ekleyip güzelce çırpın.

Unu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Homojen bir hale gelen hamurunuzu yarım saat kadar ılık bir ortamda mayalandırın.

Pişirmeden önce yeniden karıştırdığınız hamuru kepçe yardımıyla tavaya ince ince döküp yayın.

Her iki tarafını da ikişer dakika pişirdiğiniz cizlemeleri geniş bir tabağa alın.

Dilediğiniz malzemeler eşliğinde soğutmadan servis edin. Afiyet olsun…

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