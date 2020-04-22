Çılbır tarifi
İyi bir protein kaynağı yumurta kahvaltılarda da diğer öğünlerde de mutlaka tüketilmesi gerekenlerden. Poşe yumurta ise hayatımıza yeni girmiş gibi görünse de aslında mutfağımızda çok uzun yıllardır çılbır olarak varlığını sürdürüyor. Sizin için enfes bir çılbır tarifi hazırladık. Bol yoğurtla besin gücü katlanan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 5 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Çılbır tarifi Nasıl yapılır?
Geniş bir tencereye su, tuz ve sirkeyi koyup kaynatın.
Su kaynayınca yumurtaları suya yakın tutarak birer birer kırın.
Yumurtaların birbirine yapışmaması gerekir.
5 dakika sonra pişen yumurtaları kevgirle sudan alın.
Suyunu iyice süzerek servis tabağına koyun ve üzerine çırpılmış yoğurt dökün.
Bir tavada tereyağını eritin ve toz biberi içinde yakın.
Bu sosu yoğurdun üzerine gezdirerek servis yapın. Afiyet olsun...