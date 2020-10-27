MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Tarifleri Kahvaltılık Tarifleri Armut reçeli tarifi
GeriKahvaltılık Tarifleri Armut reçeli tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kahvaltılık Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.10.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Armut reçeli tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Armut reçeli tarifi
Abone Olgoogle-news

Armut, en sevilen meyvelerin başında geliyor. Ekim ayında tam zamanı olan armutu diğer mevsimlerde de zevkle tüketmek isterseniz muhteşem bir reçel haline getirebilirsiniz. Sizin için enfes bir armut reçeli tarifi hazırladık. Biz gramajı az tuttuk ama siz dilerseniz meyve ve şeker oranlarını birkaç katına çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 500 gram armut
  • 2 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 3 adet karanfil
  • Yarım limonun suyu

Armut reçeli tarifi Nasıl yapılır?

Armutları soyup çekirdeklerini ve çekirdek yuvasını çıkarın.

Küp küp doğradığınız armutları tencereye alın.

Üzerine şekeri serpin ve suyu ilave edin.

Kısık ateşte pişirmeye başladığınız reçele karanfilleri ve tarçın çubuğunu ilave edin.

Ara sıra karıştırarak kıvam alana ve rengi değişene kadar reçeli pişirin.

Rengi koyulaşan reçelin içinden tarçını ve karanfilleri çıkarıp limon suyunu ilave edin.

Oda sıcaklığında soğuttuğunuz reçeli bir kavanoza koyup ağzını sıkıca kapatın.

Serin ve güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz. Afiyet olsun…

Cevizli Ballı Fırında Armut | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi