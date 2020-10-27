Armut reçeli tarifi
Armut, en sevilen meyvelerin başında geliyor. Ekim ayında tam zamanı olan armutu diğer mevsimlerde de zevkle tüketmek isterseniz muhteşem bir reçel haline getirebilirsiniz. Sizin için enfes bir armut reçeli tarifi hazırladık. Biz gramajı az tuttuk ama siz dilerseniz meyve ve şeker oranlarını birkaç katına çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram armut
- 2 su bardağı su
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 adet çubuk tarçın
- 3 adet karanfil
- Yarım limonun suyu
Armut reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Armutları soyup çekirdeklerini ve çekirdek yuvasını çıkarın.
Küp küp doğradığınız armutları tencereye alın.
Üzerine şekeri serpin ve suyu ilave edin.
Kısık ateşte pişirmeye başladığınız reçele karanfilleri ve tarçın çubuğunu ilave edin.
Ara sıra karıştırarak kıvam alana ve rengi değişene kadar reçeli pişirin.
Rengi koyulaşan reçelin içinden tarçını ve karanfilleri çıkarıp limon suyunu ilave edin.
Oda sıcaklığında soğuttuğunuz reçeli bir kavanoza koyup ağzını sıkıca kapatın.
Serin ve güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz. Afiyet olsun…