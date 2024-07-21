İzmir’in ‘imbat’yla dünyayı serinletiyorlar

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KATMA değerli ürün ya da ihracat… Son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram… Hiç kuşkusuz katma değerli üretim, ekonomik büyümenin en önemli sac ayağı… Nuriye-Kerim Gümrükcüler çiftinin temellerini 1991’de attığı mühendislik şirketi İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri A.Ş. de tam bu felsefeyle ülke için değer yaratmış. Ar-Ge’ye verdikleri önemle birlikte de iklimlendirme ve soğutma sektöründe birçok ilke imza atmış İmbat A.Ş.’nin kurucuları Nuriye ve Kerim Gümrükcüler çiftiyle girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk.

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ORTAK HAYALLERE İLK ADIM

Aslında her ikisi de Antalya’da dünyaya ‘merhaba’ demiş. Nuriye Gümrükcüler işçi, Kerim Gümrükcüler ise memur bir ailede büyümüş. Yolları ise 1980’lerin başlarında üniversite için geldikleri İzmir’de kesişmiş. Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde okuyan ikilinin daha sonra evlilikle taçlanan arkadaşlığı da burada başlamış. Bir yandan okuyan Kerim Gümrükcüler bir yandan da çalışmış. Pazarcılıktan sahil beldelerinde mayo satmaya kadar çeşitli işlerle uğraşmış. En sonunda da kendi mesleğini yapmak üzere bir şirkette resmi kariyerine başlamış. Nuriye Gümrükcüler de okulun ardından profesyonel iş hayatına başlamış. Profesyonel iş hayatının bazı zorlukları nedeniyle Gümrükcüler çifti, 90’ların başında bir karar vermiş. Nuriye Gümrükcüler profesyonel hayatta yola devam ederken Kerim Gümrükcüler ise ortak hayallerini gerçekleştirmek adına kendi şirketlerini kurmak adına ilk adımı atmış. 1991’de İzmir’de İmbat doğmuş. Kerim Gümrükcüler, o süreci şöyle anlatıyor:

İLK ÜRETİM 50 METREKAREDE

“Ben İmbat’ta mekanik tesisat üzerine, eşim Nuriye ise mekanik tesisat yapanlara ürün tedariği sağlayan bir şirkette satış mühendisi olarak çalışıyordu. Sermaye birikimi için taahhüt yoluna gittik ve otellerden konuta birçok yerin mekanik tesisatlarını yapıyordum. İklimlendirme ve gıda soğutma alanlarında da çözümler sunuyordum. Bu süreçte otellere soğuk depo cihazları da veriyordum ama İzmir’deki üreticisinden aldığım ürünle ilgili sürekli sorunlar yaşıyorduk. Öyle olunca da bunu ‘biz yapalım’ dedik ve 1996’da İzmir’deki 50 metrekarelik ofisimizde gıda soğutması cihazları üretimi için harekete geçtik.”

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YENİ BİR HİKAYE YAZDILAR

Gıda soğutma cihazlarının süreç içinde piyasada rüştünü ispatlamasıyla da mekanik tesisat işinden odak üretime kaymış. Çalıştığı şirkette genel müdür yardımcılığına kadar yükselen Nuriye Gümrükcüler de 1998’de profesyonel iş hayatını sonlandırarak İmbat’a katılmış. Nuriye ve Kerim Gümrükcüler’in büyük çabalarıyla birlikte İmbat, gıda soğutma cihazları konusunda önemli bir aktör konumuna gelmiş. İkili, 2003’te ihracata başlayarak çıtayı daha da yükseltmiş. Nuriye Gümrükcüler, zamanla gıda soğutma cihazlarının yanı sıra iklimlendirme alanında da yeni hikayeler yazmaya başladıklarını söylüyor ve ekliyor: “Çatı tipi klima (rooftop), hassas kontrollü klima ve pano odası kliması, çok kompresörlü inverterli soğuk depo cihazı, domestik su soğutma grubu, uçak taze hava şartlandırma cihazı gibi ürünleri üreterek bugünlere geldik. İmbat, bugün iklimlendirme ve soğutma alanındaki özgün tasarımları ve yenilikçi ürünleriyle dünyada Türkiye’yi temsil eden yüzde 100 yerli mühendislik gücüne sahip, markasını sektörde global oyuncuların yanında konumlandırmayı başarmış bir şirket oldu.”

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YAPAMASINIZ SÖZLERİNE

KULAK ASMADILAR

İMBAT, bugüne kadar sektöründe birçok ilke imza atmış bir kurum. Bunun arkasında da mühendislik şirketi felsefesiyle Ar-Ge’ye verilen önemden geldiğini söylüyor Nuriye Gümrükcüler… Kuruldukları süreçten bu yana verimlilik odaklı yapılarıyla sürekli Ar-Ge’ye yatırım yaptıklarını anlatıyor Nuriye Gümrükcüler, “Katma değeri olan, nitelikli ürün üretme kabiliyetimiz ve hızımız bizi farklılaştıran yönlerimiz. TÜBİTAK destekli birden fazla Ar-Ge projemiz var ve çoğu da ticarileşti. İklimlendirme sektöründeki 12 Ar-Ge merkezinden biri olan İmbat Ar-Ge Merkezi’nde uzun çalışmalar sonrasında ortaya çıktı. Dünyada ilk inverterli soğuk depo cihazında bizim imzamız var. Öncü olduk. Bazen yaptıklarımıza ‘olmaz’ dediler ama yaptık ve oldu. Olumsuz sözlere kulak asmadık, mühendislik kabiliyetlerimizi kullanarak hareket ettik, ediyoruz da. Ciromuzun yüzde 10’dan fazlasını Ar-Ge’ye ayırıyoruz” diyor.

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HASSAS SEKTÖRLERE

HASSAS ÜRÜNLER

MÜHNEDSİLİK firması olmayla birlikte İmbat’ın komplike ürünleri de bulunuyor. Hassas kontrollü klima ile havaacılık sektörüne yönelik yolcu yürüme köprüsü kliması da bunlardan biri. Kerim Gümrükcüler, hem bu ürünleri hem de yarınlara dair planlarını şöyle anlatıyor:

“Havacılık sektörüne yönelik İmbat marka yolcu yürüme köprüsü kliması birçok uluslararası havalimanında kullanılıyor. Buna eklenen yeni ürünümüz olan park halindeki uçakların klimatize edilmesini sağlayan, uçak iklimlendirme cihazımızın testlerini 2022’de başında başarıyla tamamladık ve ürün gamımıza ekledik. Burada sayılı üreticilerden biriyiz. Hassas kontrollü klimadaki tecrübemizi şimdi de veri merkezi soğutmasına aktarıyoruz. Veri merkezi alanı hızla büyüyor ve bizde buraya yönelik soğutma merkezleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bunlar çok katma değerli ürünler. Şu an, rooftop grubu ana ürünümüz. Ama gelecekte veri merkezi için ürettiğimiz hassas klimaların ağırlığı artacak gibi. Bu alandaki gelişmeleri de dikkat alarak ileri teknoloji odaklı yeni bir yatırım planımız var. Bir diğer hedefimiz ise bu sektörde global bir aktör olmak.”

KISA KISA

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* Yenilikçi ürünler üreten İmbat’ın başarısı uluslararası bir sertifikayla da tescillenmiş. Eurovent sertifikasını çatı tipi klimasıyla alan dünyada yedinci firma olduklarını aktarıyor Nuriye Gümrükcüler, “Türkiye’de ise tamamen yerli tasarımla bu sertifikayı alan ilk şirketiz. Eurovent sertifikası; havalandırma, klima ve soğutma sektöründe kullanılan ürünlerin performansını belirlemek ve standardize etmek amacıyla veriliyor. Bizim notumuz ise A ve B. Sertifikanın yanı sıra bu uluslararası kuruluşta artık bizden de biri var. Mesai arkadaşımız Avrupa merkezli Eurovent’in başkan yardımcısı oldu” diyor.

* Bugün 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını söylüyor Kerim Gümrükcüler, “Ciro gelirimizin yüzde 85’i ihracattan geliyor. Ağırlıklı Avrupa ülkelerine ürün veriyoruz. İhracatta iki hedefimiz var; birincisi sürekli ürün verdiğimiz ülke sayısını artırmak, diğeri ise Amerika. Amerika’ya da ihracat yapmak gündemimizde” diye konuşuyor.

* İmbat bir aile şirketi… Şu an ikinci kuşaktan Özgen Gümrükcüler de ihracat departmanında şirketi büyütmek için çalışıyor. Gelecekte Esra Gümrükcüler de sürece dahil olacak.