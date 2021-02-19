Yer Fıstığı Nasıl Yetişir? Yer Fıstığı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

İsminin içerisinde yer kelimesi geçmesine rağmen birçok insan yer fıstığının diğer çoğu kuruyemiş gibi ağaçta yetiştiğini düşünmektedir. Ancak gerçek bunun tam tersi yönde olmaktadır. Yer fıstığı kök bitkiler gibi toprağın üzerinde yeşillenip, toprağın altında olgunlaşmaktadır.



Yer Fıstığı Nasıl Yetişir?



Yer fıstığının büyümesi 110 gün ile 120 gün arasında değişiklik göstermektedir. İhtiyacı olan iklim ise hem sıcak hem de nemli olmalıdır. Yer fıstığının daha lezzetli olması için sabit bir yüksek sıcaklıkta ve nemi homojenize olarak dağılmış toprak ta yetişmektedir.



Büyüme ve hasat mevsimlerinin sıcaklıkları yüksek olurken; büyüme mevsiminin nemli hasat mevsiminin ise kurak olması gerekmektedir.



Yer fıstığını yetiştirmek için en ideal olan topraklar ise kumlu topraklar olmaktadır. Bitkinin kökü 45 santimetre aşağılara kadar indiğinden toprağın kurumaması önemli olmaktadır. Yer fıstığının ekileceği toprakla ilgili bir diğer önemli nokta ise arka arkaya yer fıstığı ekiminin yapılmaması gerekliliğidir. Yer fıstığı ile mısır ve ya patates nadaslama ekilmesi gerekmektedir.



Yer fıstığı yetiştirmek için önemli olan bir diğer konu ise tohum seçimi olmaktadır. Tohumluk olarak kullanılacak yer fıstıklarının çiğ olması önemli olmaktadır. Ayrıca tohumluk yer fıstıklarının kabukları kızarık renkli olmalıdır. kabukları ile ekilen tohumların çimlenme süreleri daha uzun olduğu için genellikle kabukları temizlenerek ekilmektedir.



Yer fıstığının gelişme süreci ise şu şekilde olmaktadır:

Çimlenme ( tohumlar ekildikten sonra yaklaşık 10 gün içerisinde oluşur)

Çiçeklenme (sarı çiçekler ekimden 40 gün sonra görülmeye başlar)

Tomurcuklanma,

Hasat (ekimden sonra 140 veya 150 gün sonra gerçekleşir)

Hasat sonrası

Yer Fıstığı Türkiye'de En Çok, En İyi Nerede ve Nasıl Yetiştirilir?



Sıcak iklim tarım ürünlerinden birisi olan yer fıstığı iklimin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmektedir. Diğer bir yandan sıcaklık farklarının az olması da yer fıstığı için önemli olmaktadır. Yer fıstığı yetiştiriciliğinde öneli olan bir diğer nokta ise nemli ve kurak havaların aynı topraklar üzerinde görülebilmesidir. Bu sebeple Türkiye'de yer fıstığı yetiştirilen bölgeler şunlar olmaktadır:

Marmara Bölgesi,

Ege Bölgesi,

Akdeniz Bölgesi,

Güney Doğu Anadolu Bölgesi,

Türkiye'de en çok yer fıstığı yetiştiren iller ise şunlar olmaktadır:

Adana,

Osmaniye,

Mersin,

Antalya,

Muğla,

Aydın,

Antakya,



Kahramanmaraş.