Trendyol GEL-AL nokta sayısı 11 bine ulaştı

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve bir yılda yaklaşık 2 milyon Trendyol müşterisinin tercih ettiği Trendyol Gel-Al noktalarının sayısı 11 bine ulaştı. Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercihi olan Trendyol Gel-Al noktaları esnafın da ek gelir kazanmasını sağlıyor. Müşteriler siparişlerini anlaşmalı esnaflardan ve kargo şubelerinden veya kargo otomatlarından 7 gün 24 saat kolayca teslim alabiliyor. Aynı zamanda Trendyol, Gel-Al hizmetini seçen müşterilerine 10 TL’lik indirim kuponu sunuyor.

Esnaf kolaylıkla Trendyol Gel-Al Noktası olabilir

Trendyol Gel-Al noktası olmak için başvuru yapan esnafların sayısı gün geçtikçe artıyor. Trendyol Gel-Al noktası olan 5 bin esnaf, kargo dağıtımı ile ek gelir sağlarken, Gel-Al noktası olmalarının işlerine de fayda sağladığını belirtiyor. Haftanın en az altı gün açık olan, dükkanında internet erişimi bulunan ve paketleri güvenli bir şekilde muhafaza edeceği yere sahip olan esnaflar Trendyol Gel-Al noktası olabiliyor.

Trendyol Gel-Al Kargo Otomatlarının sayısı artacak

Trendyol Gel-Al noktaları arasında yer alan kargo otomatları da 7 ilde 500 adede ulaşırken, bu sayının gelecek yılın sonunda dört katına çıkması hedefleniyor. Kargo otomatları gelecek yıl 24 ilde Trendyol müşterileriyle buluşacak. Trendyol müşterileri kargo otomatlarından siparişlerini 7/24 teslim alabiliyor.