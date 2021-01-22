Star Wars Serisi Filmleri - Star Wars Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Birçok sinema eleştirmenine göre gelmiş geçmiş en başarılı bilim kurgu filmi oan Star Wars'ın ilk filmi 1977 yılında gösterime girdi. Toplam 9 filmden oluşan seride Liam Neeson, Nathalie Portman, Harrison Ford ve Benicio Del Toro gibi yıldız isimler oynuyor. Sinemaseverler için Star Wars filminin isimlerini, vizyon tarihlerini oyuncu kadrosunu ve konularını derledik."
Star Wars'ın ilk filmi yayımlandıktan sonra tüm dünya genelinde popüler oldu. Birçok video oyunu da çıkan serinin son filmi 2019 yılında izleyicilerle buluştu.
Star Wars Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Star Wars
2- Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
3- Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
4--Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
5- Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
6- Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
7- Star Wars: The Force Awakens
8- Star Wars:The Last Jedi
9- Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
Star Wars İzleme Sırası
Star Wars, kronolojik bir sırayla çekilmemiştir 1977 yılında gösterime giren ilk Star Wars filmii ''IV'' adıyla çıkmış, bu filmlerin ardından 5. ve 6. filmler çekilmiştir. Sinemaseverler senaryoyu anlamak için filmi çekim yıllarına göre değil kronolojik sıralamaya göre izlenmelidir.
1- Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike
2- Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı
3- Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı
4- Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut
5- Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü
6- Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü
7- Yıldız Savaşları Bölüm VII – Güç Uyanıyor
8- Yıldız Savaşları Bölüm VIII – Son Jedi
9- Yıldız Savaşları Bölüm IX - Skywalker'ın Yükselişi
Star Wars Konusu
1- Star Wars - Orijinal Üçlemenin Konusu
Darth Vader, Ölüm Yıldızı adlı bir gemi yapar. İmparatorluk güçleri ile birlikte Bu tüm direnişçileri yok etmek için harekete geçer. Prenses Leia Organa ve Luke Skywalker güçlerini birleştirip hem Darth Vader'a hem de imparatorluğa karşı savaş açar.
2- Star Wars - Ön ve Devam Üçlemenin Konusu:
Ön ve devam üçlemesinde İmparatorluk güçlerinin faaliyetleri ve isyana neden olan olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.
Star Wars Vizyon Tarihi
1- Star Wars IV: 25 Mayıs 1977
2- Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back: 21 Mayıs 1980
3- Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi - 25 Mayıs 1983
4- Star Wars: Episode I - The Phantom Menace: 19 Mayıs 1999
5- Star Wars: Episode II - Attack of the Clones: 16 Mayıs 2002
6- Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith: 18 mAYIS 2005
7- Star Wars: The Force Awakens - 14 Aralık 2015
8- Star Wars:The Last Jedi: 15 Aralık 2017
9- Star Wars: The Rise of Skywalker: 20 Aralık 2019
Star Wars Oyuncuları
1- Star Wars- Orijinal Üçleme Oyuncuları
Harrison Ford
Carrie Fisher
Mark Hamill
Peter Cushing
Alec Guinness
Kenny Baker
Phil Brown
Anthony Daniels
Jack Purvis
John Berg
Billy De Williams
Peter Mayhew
Sebastian Shaw
2- Star Wars - Ön Üçleme Oyuncuları:
Liam Neeson
Jake Lloyd
Nathalie Portman
Ewan McGregor
Samuel L. Jackson
Keira Knighley
Sofi Coppola
Dominic West
Ian McDiarmid
Oliver Ford Davis
Anthony Daniels
Frank Oz
Terrence Stamp
Celie Imbria
Ray Park
3- Star Wars Devam Üçlemesinin Oyuncuları
Oscar Isaac
Adam Driver
Benicio Del Toro
Mark Hamill
Carry Fisher
Billy De Williams
J. J. Abrams
Keri Russell
James Earl Jones
Anthony Daniels
Andy Serkis
Hayden Christensen
Eh Sheeran
Warwick Davis
Lupita Nyong'o