Star Wars Serisi Filmleri - Star Wars Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Star Wars'ın ilk filmi yayımlandıktan sonra tüm dünya genelinde popüler oldu. Birçok video oyunu da çıkan serinin son filmi 2019 yılında izleyicilerle buluştu.

Star Wars Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Star Wars

2- Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

3- Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

4--Star Wars: Episode I - The Phantom Menace

5- Star Wars: Episode II - Attack of the Clones

6- Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

7- Star Wars: The Force Awakens

8- Star Wars:The Last Jedi

9- Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

Star Wars İzleme Sırası

Star Wars, kronolojik bir sırayla çekilmemiştir 1977 yılında gösterime giren ilk Star Wars filmii ''IV'' adıyla çıkmış, bu filmlerin ardından 5. ve 6. filmler çekilmiştir. Sinemaseverler senaryoyu anlamak için filmi çekim yıllarına göre değil kronolojik sıralamaya göre izlenmelidir.

1- Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike

2- Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı

3- Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı

4- Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut

5- Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü

6- Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü

7- Yıldız Savaşları Bölüm VII – Güç Uyanıyor

8- Yıldız Savaşları Bölüm VIII – Son Jedi

9- Yıldız Savaşları Bölüm IX - Skywalker'ın Yükselişi

Star Wars Konusu

1- Star Wars - Orijinal Üçlemenin Konusu

Darth Vader, Ölüm Yıldızı adlı bir gemi yapar. İmparatorluk güçleri ile birlikte Bu tüm direnişçileri yok etmek için harekete geçer. Prenses Leia Organa ve Luke Skywalker güçlerini birleştirip hem Darth Vader'a hem de imparatorluğa karşı savaş açar.

2- Star Wars - Ön ve Devam Üçlemenin Konusu:

Ön ve devam üçlemesinde İmparatorluk güçlerinin faaliyetleri ve isyana neden olan olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Star Wars Vizyon Tarihi

1- Star Wars IV: 25 Mayıs 1977

2- Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back: 21 Mayıs 1980

3- Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi - 25 Mayıs 1983

4- Star Wars: Episode I - The Phantom Menace: 19 Mayıs 1999

5- Star Wars: Episode II - Attack of the Clones: 16 Mayıs 2002

6- Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith: 18 mAYIS 2005

7- Star Wars: The Force Awakens - 14 Aralık 2015

8- Star Wars:The Last Jedi: 15 Aralık 2017

9- Star Wars: The Rise of Skywalker: 20 Aralık 2019

Star Wars Oyuncuları

1- Star Wars- Orijinal Üçleme Oyuncuları

Harrison Ford

Carrie Fisher

Mark Hamill

Peter Cushing

Alec Guinness

Kenny Baker

Phil Brown

Anthony Daniels

Jack Purvis

John Berg

Billy De Williams

Peter Mayhew

Sebastian Shaw

2- Star Wars - Ön Üçleme Oyuncuları:

Liam Neeson

Jake Lloyd

Nathalie Portman

Ewan McGregor

Samuel L. Jackson

Keira Knighley

Sofi Coppola

Dominic West

Ian McDiarmid

Oliver Ford Davis

Anthony Daniels

Frank Oz

Terrence Stamp

Celie Imbria

Ray Park

3- Star Wars Devam Üçlemesinin Oyuncuları

Oscar Isaac

Adam Driver

Benicio Del Toro

Mark Hamill

Carry Fisher

Billy De Williams

J. J. Abrams

Keri Russell

James Earl Jones

Anthony Daniels

Andy Serkis

Hayden Christensen

Eh Sheeran

Warwick Davis

Lupita Nyong'o