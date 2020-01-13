Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Rüyada tırnak makası görmek tabiri

Rüyada tırnak kesmenin, hayırlı birçok manası vardır. Tabirciler, rüyada tırnak kesmenin, kudret sahibi olmaya, hayırlı olaylarla karşılaşmaya delalet ettiğini söylerler. Rüyada eski sevdiğini görmek ise mutluluğun geri geleceğine, huzura erişmeye yorumlanır. Rüyada tırnak kesmek ve eski sevdiğini görmek ile ilgili detayları burada bulabilirsiniz.

Rüyada Tırnak Kesmek

Rüyada tırnak kesmek, kudret sahibi, güç aşığı olmaya delalet eder. Rüyasında tırnak kestiğini gören kişinin, tüm zorlukları aşmasına yorumlanır. Hayırlı işlerde yer almaya, güzel amellerin işleneceğine rivayet edilir. Rüyada tırnak kesmek, zorlu sıkıntıların tümünün biteceğine işaret eder.

Rüyada tırnak kesmek, uzun süredir yaşanılan problemlerin aniden biteceğine, kişinin bu durumdan çok mutluluk duyacağına yorumlanır. Rüyada tırnak kestiğini görmek, bazı insanlarla tartışmaya ve haklı çıkmaya rivayet edilmiştir.

Rüyada Tırnak Makası Görmek

Rüyada tırnak makası görmek, dostluğun canlanması olarak yorumlanır. Rüya sahibinin tırnak makası görmesi, tez zamanda işlerinin düzelmesine yorumlanır. Rüyada tırnak makası görmek, hayırlı işlerin kişinin kendisine uğrayacağına, mümkün olduğu kadar bunlardan faydalanmaya işarettir.

Rüyasında tırnak makasıyla, uğraştığını görmek, bazı işlerde sabırsız davranılacağına rivayet edilmiştir. Rüyasında tırnak makası kırdığını gören kişinin, hayalleri gerçekleşmeyebilir. Kişinin daha çok çalışmasına yorumlanır. Rüyada tırnak makasını birine vermek, maneviyatı bol bir insanla, görüşmeye delalet eder.

Rüyada Tırnaklarının Uzadığını Görmek

Rüyada tırnaklarının uzadığını görmek, hayırsız işlerin kişinin kendisini bulacağına rivayet edilir. Rüyasında tırnaklarının uzamasını izlemek, ters gidecek olaylara rivayet eder. Rüyada uzayan tırnakların kestiğini görmek, yorgun olunacak işler yapmaya hikmet edilir. Kişinin uzayan tırnaklarını görmesi, başıboş insanlarla kavga etmeye delalet eder.

Rüyada uzamış olan tırnaklarını, ağzıyla koparmak, psikolojik hastalıklar yaşanacağına hikmet edilir. Kişinin rüyasında uzayan tırnaklarını, kesmek istemediğini görmesi, haram malla iş yapılacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin bu haram yoldan çok zarar göreceğine yorumlar yapılmıştır.

Rüyada Tırnağının Kırıldığını Görmek

Rüyada tırnağının kırıldığını görmek, azla yetinmemek, devamlı çoğu istemek biçiminde tabir edilir. Rüyasında tırnağının kırılmış olduğunu gören kimsenin bazı işlerinde aksilikler yaşayacağına dair yorumlar yapılmıştır. Rüyasında tırnaklarının kırıldığını ve bunların çöpe attığını görmek, hayırsız insanlarla tanışmaya, onlarla görüşmeye rivayet edilir.

Kişinin kendi çıkarları için bazı insanları töhmet altında bırakmasına hikmet edilir. Rüyada kırılan tırnakla uğraşmak, sabırsız olmaya, bundan zarar görüleceğine rivayet edilmiştir. Bir kişinin tırnaklarının kırıldığını görmek, maksadı aşan konuşmalara şahitlik edileceğine delalettir.