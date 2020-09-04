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Robert Pattinson Koronavirüse Yakalandı!

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Robert Pattinson Koronavirüse Yakalandı!
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"İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı."

'Twilight' film serisindeki 'Edward Cullen' karakteri ile adını tüm dünyaya duyuran İngiliz aktör Robert Pattinson'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Oyuncu, 'The Batman' filminde başrolü üstlenmiş, çekimlere ise geçtiğimiz günlerde başlanmıştı. Çekimler sırasında tüm ekibe Covis-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucu Pattinson'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Başrolün korona testinin pozitif çıkmasının ardından yeni Batman filminin çekimlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

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