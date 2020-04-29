Ramazanda En Sık Yapılan Beslenme Hataları

Aşırı tuzlu ve yağlı besinlerden uzak durun

Ramazan boyunca sağlıklı olabilmek için yapılması gerekenler kadar ve yapılmaması gerekenler de bulunuyor. Sahurda ve iftarda sıkça yapılan yanlışlardan ilki, çok tuzlu ve yağlı beslenmektir. Özellikle sahurda tüketilen tuzlu ve yağlı besinler susama hissini arttırdığından, bu durum gün boyunca zorlu anlar yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca yine bu tip gıdaların aşırı tüketimi mide yanması, uyku hali ve kilo artışı gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Diğer yandan tüm hazır gıdaların, damakta tuz tadı bırakmasa da gizli tuz kaynağı oldukları unutulmamalı, hazır gıda tüketimi de belli ölçülerle sınırlanmalıdır.

Sıvı tüketimine dikkat edin

Az su içmek yapılan diğer büyük hatalardan biridir. Özellikle havaların ısınmaya başladığı bahar döneminde kaybedilen minerallerin ve suyun geri alımı vücut dengesi için oldukça önemlidir. Çay, kahve veya gazlı içecekler yerine vücudun su oranını korumak ve tüm sistemlerinin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için öncelikle su tercih edilmelidir.

Vücuda aşırı karbonhidrat yüklemeyin

Özellikle sahurda ve iftarda bolca ekmek, poğaça, simit, börek, makarna, pilav, tatlı gibi gıdaları aşırı tüketmek de vücudun dengesini bozan nedenlerin başında gelmektedir. Bu gıdaların belli oranlarda tüketilmesi gerektiği unutulmamalı, mümkünse bu gıdalar yerine sebze, meyve veya kuru baklagiller tercih edilmelidir.

Gazlı içeceklerle aranıza mesafe koyun

Ramazan boyunca yapılan diğer bir önemli hata ise yoğun gazlı içecek tüketimidir. Gazlı içecekleri tüketmek içerdikleri şeker oranından dolayı, kan şekeri başta olmak üzere vücudun birçok fonksiyonunu olumsuz etkilemektedir. Ramazan ayı boyunca susuzluğu gidermek ve vücudun su oranını korumak için gazlı içecekler yerine su tüketimine ağırlık verilmelidir.

Porsiyon tercihine dikkat edin

Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, doygunluk hissi için iftardan sonra belli aralıklarla ve küçük porsiyonlar ile beslenin. Porsiyonlar büyüyünce, bel çevresinin de büyüdüğünü, kilo alımının hızlandığını ve bu değişimlerin ise beraberinde sağlık sorunlarını getirdiğini unutmayın.