Mad Max Serisi Filmleri - Mad Max Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Mad Max filmi ismini ana karakterden almaktadır. Yani filmin ana karakteri Mad Max'tir. Türkçeye çevirince Çılgın Max anlamına gelmektedir. Mad Max karakterini ilk olarak ünlü oyuncu Mel Gibson canlandırmıştır. Ancak, günümüz versiyonunda konu benzer olsada başrol oyuncusu değişmiştir. Muhteşem seri Tom Hardy ile devam etmiştir.



Mad Max Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Mad Max

2- Mad Max 2: Savaşçı

3- Mad Max: Beyond Thunderdome

4- Mad Max: Öfkeli Yollar





1. Mad Max

Serinin ilk filmi ile aksiyon dolu Mad Max serisi başlıyor.



Mad Max Konusu

Peşine düştüğü çetenin yardımcısını öldüren Max başını belaya sokmuştur. Ailesi ise ölümle tehdit edilmektedir. Hem kendisini hemde ailesini koruması gerekmektedir.



Mad Max Vizyon Tarihi

12 Nisan 1979



Mad Max Oyuncuları

Mel Gibson

Joanne Samuel

Steve Bisley



Mad Max Yönetmeni

George Miller





2. Mad Max 2: Savaşçı

Serinin ikinci halkası olan Savaşçı ile aksiyon devam ediyor.



Mad Max 2: Savaşçı Konusu

Ailesini ilk filmde kaybeden Max bu sefer işgalci bir çeteye karşı bir grup insanın yanında yer alıyor.



Mad Max 2: Savaşçı Vizyon Tarihi

11 Mart 1983



Mad Max 2: Savaşçı Oyuncuları

Mel Gibson

Bruce Spence

Michael Preston



Mad Max 2: Savaşçı Yönetmeni

George Miller





3. Mad Max: Beyond Thunderdome

Serinin üçüncü halkası ile Max'in tehlikeli yolculuğu devam ediyor.



Mad Max: Beyond Thunderdome Konusu



İkinci filmde yaşananların üzerinden uzun yıllar geçmiştir ve Max kendini yine bir grup istilacıya karşı savaşırken bulur.



Mad Max: Beyond Thunderdome Vizyon Tarihi



26 Eylül 1985



Mad Max: Beyond Thunderdome Oyuncuları

Mel Gibson

Adam Cockburn

Brruce Spence



Mad Max: Beyond Thunderdome Yönetmeni

George Miller





4. Mad Max: Öfkeli Yollar

Serinin son filmi yeni bir Çılgın Max yaratıyor ve hikaye daha farklı bir boyutta ilerliyor. Ancak, yaşanan mücadele ve çeteler yine soluksuz bir heyecan vermeyi başarıyor.



Mad Max: Öfkeli Yollar Konusu

Hayatını gezgin olarak sürdüren Max hiç alakası olmayan bir konu için bir grup insana yardım etmek zorundadır. Yardım ettiği grubun peşinde kana susamış olan çeteler vardır. Max ise öfkesini ortaya çıkararak zorlu bir mücadeleye girişir.



Mad Max: Öfkeli Yollar Vizyon Tarihi

15 Mayıs 2015



Mad Max: Öfkeli Yollar Oyuncuları

Tom Hardy

Charlie Theron

Nicholas Hoult

Josh Helman

Nathan Jones

Abbey Lee



Mad Max: Öfkeli Yollar Yönetmeni

George Miller