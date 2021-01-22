Mad Max Serisi Filmleri - Mad Max Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Farklı konuların işlendiği ve ilginç karakterlerin yer aldığı filmler son derece ilgi çekmektedir. Üstelik seri bir filmse daha etkili olmaktadır. Bu filmlere güzel bir örnek ise Mad Max serisidir. Sizler için Mad Max serisi filmleri - Mad Max serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki tüm ayrıntıları derledik."
Mad Max filmi ismini ana karakterden almaktadır. Yani filmin ana karakteri Mad Max'tir. Türkçeye çevirince Çılgın Max anlamına gelmektedir. Mad Max karakterini ilk olarak ünlü oyuncu Mel Gibson canlandırmıştır. Ancak, günümüz versiyonunda konu benzer olsada başrol oyuncusu değişmiştir. Muhteşem seri Tom Hardy ile devam etmiştir.
Mad Max Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Mad Max
2- Mad Max 2: Savaşçı
3- Mad Max: Beyond Thunderdome
4- Mad Max: Öfkeli Yollar
1. Mad Max
Serinin ilk filmi ile aksiyon dolu Mad Max serisi başlıyor.
Mad Max Konusu
Peşine düştüğü çetenin yardımcısını öldüren Max başını belaya sokmuştur. Ailesi ise ölümle tehdit edilmektedir. Hem kendisini hemde ailesini koruması gerekmektedir.
Mad Max Vizyon Tarihi
12 Nisan 1979
Mad Max Oyuncuları
Mel Gibson
Joanne Samuel
Steve Bisley
Mad Max Yönetmeni
George Miller
2. Mad Max 2: Savaşçı
Serinin ikinci halkası olan Savaşçı ile aksiyon devam ediyor.
Mad Max 2: Savaşçı Konusu
Ailesini ilk filmde kaybeden Max bu sefer işgalci bir çeteye karşı bir grup insanın yanında yer alıyor.
Mad Max 2: Savaşçı Vizyon Tarihi
11 Mart 1983
Mad Max 2: Savaşçı Oyuncuları
Mel Gibson
Bruce Spence
Michael Preston
Mad Max 2: Savaşçı Yönetmeni
George Miller
3. Mad Max: Beyond Thunderdome
Serinin üçüncü halkası ile Max'in tehlikeli yolculuğu devam ediyor.
Mad Max: Beyond Thunderdome Konusu
İkinci filmde yaşananların üzerinden uzun yıllar geçmiştir ve Max kendini yine bir grup istilacıya karşı savaşırken bulur.
Mad Max: Beyond Thunderdome Vizyon Tarihi
26 Eylül 1985
Mad Max: Beyond Thunderdome Oyuncuları
Mel Gibson
Adam Cockburn
Brruce Spence
Mad Max: Beyond Thunderdome Yönetmeni
George Miller
4. Mad Max: Öfkeli Yollar
Serinin son filmi yeni bir Çılgın Max yaratıyor ve hikaye daha farklı bir boyutta ilerliyor. Ancak, yaşanan mücadele ve çeteler yine soluksuz bir heyecan vermeyi başarıyor.
Mad Max: Öfkeli Yollar Konusu
Hayatını gezgin olarak sürdüren Max hiç alakası olmayan bir konu için bir grup insana yardım etmek zorundadır. Yardım ettiği grubun peşinde kana susamış olan çeteler vardır. Max ise öfkesini ortaya çıkararak zorlu bir mücadeleye girişir.
Mad Max: Öfkeli Yollar Vizyon Tarihi
15 Mayıs 2015
Mad Max: Öfkeli Yollar Oyuncuları
Tom Hardy
Charlie Theron
Nicholas Hoult
Josh Helman
Nathan Jones
Abbey Lee
Mad Max: Öfkeli Yollar Yönetmeni
George Miller