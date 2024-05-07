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Ama kimse umursamıyor bu hassasiyeti.

Önüne gelen şarkı söylememeli.

Canı sıkılan oyuncu olmamalı...

Mesela “Merve Boluğur yeni şarkı çıkarıyor” haberlerini okudukça canım sıkılıyor.

İçim çekiliyor.

O ve onun gibiler sesiyle sadece işkence malzemesi olarak kullanılabilir.

O kadar.

O yüzden bu kıza ne şarkı verilsin, ne klip çekilsin ne de aranje yapılsın. Kirletmeyin sektörünüzü...

Hocam haksızsınız...

Hafta sonu her masada Celal Şengör hoca vardı. Yaptığı açıklama eğlence konusu oldu masaların. “Bazı insanlar var, at gibi yiyor ama incecik. Biz bir su içiyoruz şişmanlıyoruz” dedi Şengör. Tam bir ‘kilolu’ savunması değil mi bu...

Tamam, komik ama su içmek kimi şişmanlatmış yahu! Böyle düşünen çok insan tanıyorum.

Asla su içmiyorlar. Geceleri dolabın kapağını defalarca açıyorlar. Hamburger, pizza, makarnaya bağımlılar...

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Sonra da “Su içsek yarıyor” diyorlar. Ah ahhh...

Siz bırakın gece siparişlerini, aburu cuburu, bakın nasıl hooop diye zayıflıyorsunuz.

Siz de Celal Hocam...