Seks artık satmıyor

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Sinema dünyasında tersi şeyler oluyor.



Z kuşağı izleyicinin seks sahnelerine rağbet etmediği rakamlarla kanıtlandı.

“Poor Things”, “Saltburn” ve “All of Us Strangers” gibi açık sahneleri ile konuşulan filmler hâlâ çekiliyor olsa da yeni açıklanan rapora göre Hollywood milenyum başından bu yana seks sahnelerini yüzde 40 oranında azalttı.

2000 yılından bu yana çekilen 250 ana akım filmi mercek altına alan araştırmaya göre seks sahnelerinin en çok azaldığı tür aksiyon filmleri. Romantik filmlerde az bir değişiklik olsa da aksiyon filmleri artık sırtını sekse yaslamıyor, çünkü o sahneler artık genç izleyicinin ilgisini çekmiyor.



Ben sevindim bu işe, çünkü sadece koymuş olmak için konulan seks sahnelerini görmekten hiç hoşlanmıyordum.

Her şey yerinde güzel.

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Fotoşop mu estetik mi?

Cenk Eren, estetik yaptırmana ne gerek vardı diyenlere, “fotoşop yapmaktan yoruldum” cevabını vermiş.

Valla çok haklı.

“Fotoğraflara fotoşop yapacağıma estetik ameliyat olurum” mantığını çok doğru buluyorum. Ya kendinle tamamen barışık olacaksın, fotoğraflara da dokunmayacaksın.

Ya da imkânın ve cesaretin varsa gerçeğini fotoşopa gerek kalmayacak hale getireceksin.

Zerdeçal mucizesi

Romatoid artiritim olduğu için zerdeçal vazgeçilmezim.

Hem ağrıları hem de enflamasyonu geçirmeye çok yardımı oluyor.

Hint safranı diye de geçen zerdeçalın geçen gün öğrendiğim, şarkıcı ve tiyatrocu reçetesi olarak bilinen tarifini de sizle paylaşmak istiyorum.

Bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı zerdeçal ve bir tatlı kaşığı balı karıştırdığınızda elde edilen iksir ses kısıklığına birebir, sesi de öyle bir açıyor ki inanamazsınız.

Şaştım kaldım.

Zerdeçal, karabiber, zencefili karışımını hastalanacağınızı düşündüğünüz an alırsanız o da hayat kurtarıcı.

Bu da akılda olsun.

İlaçlık olmadan doğal yollarla sağlıklı kalmak en iyisi.