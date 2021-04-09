Keçe Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Keçe Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Keçe kumaş bilinen en eski kumaş türlerinden bir tanesidir. Bazı hayvanların yünlerinden elde edilen keçe kumaşlar son yıllarda özellikle eşya üretiminde kullanılmaktadır.

Keçe Kumaş Nedir?

Keçe kumaşlar geçmişten günümüze en fazla kullanılan kumaş türlerinden bir tanesidir. Koyun, tiftik keçisi, lama, deve ve bazı hayvanların yünleri sabun, su ve ısı yardımı ile keçeye dönüştürülür. Günümüzde pek çok alanda kullanılan keçe kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. Keçe ısıya ve neme dayanıklı olması ile bilinir.

Keçe Kumaş Nasıldır?

Bazı hayvanların yünlerinin sabun, su ve ısı ile harmanlaması sonucu oluşan keçe yüksek ısı ve neme dayanıklıdır. Keçe kumaş kolay deforme olmaz. Uzun ömürlü olan bu tür kumaşların tüm yüzeyleri de kullanılabilir. Dokunulmadan bir araya getirilen elyaflardan keçe üretilmektedir. Elyaflar dokunmadan bir araya getirilerek yoğunlaştırılır. Bu karışım birbirine bastırılarak keçe oluşur. Keçe doğal ya da sentetik elyaftan yapılabilir. Doğal bir şekilde bulunan yün elyafı sürtünme ve yağ ile kaynar. Bu da 90 derecelik bir açı ile tekrar uzaklaştırılır. Keçe yapımı pek çok kültürde kullanılan en eski kumaşlardan bir tanesidir.

Keçe Kumaş Terletir mi?

Keçe kumaşın ham maddesi yün olduğu için çok sıcak tutar. Özellikle de kış mevsiminde dağlık ve soğuk bölgelerde yaşayan kişiler keçe kullanırlar. Bunun yanı sıra çobanlar da hayvanları otlatırken soğuktan korunmak için keçeden yapılan kaftanları giyerler. Keçe sıcak havada yaz aylarında tercih edilmez. Ayrıca keçe çok sıcak tuttuğu için terleten bir kumaştır.

Keçe Kumaş Özellikleri

Keçe kumaş giysilerin üretiminde çok kullanılmasa bile hediyelik eşya yapımında keçeden faydalanılır. Kış mevsiminde de keçe sıklıkla kullanılır. Günümüzde ıslak keçe ve sentetik keçe de bulunmaktadır. Islak keçe yapılırken yün su ile ıslatılır. Kenetleme ve sıkıştırma yöntemi uygulanarak ıslak keçe elde edilir. Kuru keçe ise susuz keçe yapma tekniği uygulanarak elde edilir.

Keçe Kumaş Kullanım Alanları

Keçenin kullanım alanları diğer kumaşlara göre daha fazladır. Keçe kumaşı giysi ve çadır yapımında kullanılır. Otomotiv sektöründe, müzik aletleri ve ev yapımına kadar yalıtım malzemesi olarak da keçeden faydalanılır.

Özellikle müzik aletlerinde titreşimi azaltmak için keçe kullanılır. Bazı çerçevelerde resim ve çerçevenin arasına da keçe konulur. Bunun yanı sıra keçe ceket, şapka ve çanta yapımında da kullanılmaktadır. Özellikle kış mevsiminde soğuk iklimlerde yaşayan kişiler ve çobanlar da keçeden yapılan ceket ve kaftanları giyerler.

Keçe Kumaş Esnek midir?

Keçe kumaşı sert yapılı olduğu için esnedikçe deforme olabilir. O nedenle keçe kumaşı diğer kumaşlar gibi çamaşır makinesinde yıkanmamalıdır. Keçeye su değdikçe deforme olma olasılığı yüksektir. Keçe kumaşı esnedikçe yapısını kaybeder.

Keçe Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Keçe kumaşları özel yöntem ile dokunduğu için soğuk ve ılık suda yıkanmalıdır. Keçe yıkanırken kimyasal madde içeren deterjanlar da kullanılmamalıdır. Keçe kumaşlarının durulama işleminde de bol su kullanılmalıdır. Keçe kumaşı yüksek ısılı suda yıkandığında çekebilir.

Keçe Kumaş Sıcak Tutar mı?

Ana malzemesi yün olan keçe kumaşı çok sıcak tutmaktadır. Özellikle kış mevsiminde de keçe kumaşı kullanılır. Keçe kumaşı diğer kumaşlara göre daha da sıcak tutmaktadır. Ayrıca doğal yünden elde edilen keçe kumaşları çok daha sıcak tutabilir.