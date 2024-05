Fedon’a bu yapılır mı?

Haberin Devamı

Vedat Bey ne yaptınız siz!

Bu resmen savaş ilanı demek.

Fedon köpürecek bu işe.

Ne olacak şimdi, adam da kuzu etinden güveç mi yiyip yorumlasın?

Bari bir mazeret bulun. Ne bileyim, “Denizin tuz oranına bakıyordum” falan deyin. “Canım çekti, dipten midye çıkarıyordum, midye dolma yapacaktım” falan diye uydurun.

“Ben girmedim, arkadan ittiler” diye yalan atın.

“Amacım, güneş yağının asiditesine bakmaktı” gibi bir şeyler, ben de bilemedim, elim ayağım dolaştı şimdi bak...

Bravo Hasan Can Kaya’ya

Cem Yılmaz gösterisi sırasında Hasan Can Kaya’nın argolu tarzıyla dalga geçmiş, bunun üzerine Hasan Can Kaya da Cem Yılmaz için artık dönemi geçmiş anlamında “veteran komedyen” demişti.

Önceki akşam bir davette tekrar bu polemik sorulunca şöyle konuştu Hasan Can Kaya:

“Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Zaten böyle güzel bir meslek. Survivor gibi kapışılan bir alan değil. Bence şakalaştık, bitti...”

E bravo Hasan Can’a.

Çok olgunca, itidalli bir açıklama. Bir mevzu ancak böyle tatlıya bağlanabilirdi.

En yakın zamanda yine yan yana böyle gülümserken görmek isteriz abi-kardeşi.

Gökhan Özen’in yeni incisi

2000’lerin yakışıklı popçusu Gökhan Özen bir süre önce müziğe geri dönmüş ve estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ama o, estetiği yaptırmadığını iddia edip ispat olarak da çocukluk fotoğrafını göstermişti.

Şimdiyse Hürriyet Pazar’dan Hakan Gence’ye yaptığı “seks diyeti” açıklamasıyla gündemde.

Son 7 sene içinde bir tanesi 1 yıldan fazla, bir tanesi aylarca süren iki seks diyetine girmiş.

Hoppala...

Biz durduk yere niye maruz kaldık ki şimdi böyle bir bilgiye?

Ama Gökhan hep böyleydi, gençliğinde de severdi ilgi çekecek şeyler yapmayı.

Hatırlarsınız, Kıbrıs’tan jet-ski ile Türkiye’ye gelmeye kalkmış, açık denizde saatlerce kaybolduktan sonra KKTC sahil güvenliği tarafından zor kurtarılmıştı. Bu son seks diyeti açıklamasına ne diyelim ki şimdi?

Boş ver diyeti, sen mümkün mertebe dengeli beslen falan mı? Yok, o da olmadı; geçelim bu abuk mevzuyu.

Bence yine başarabiliriz

Diskalifiye edilen ülke, Filistin protestoları, birinci olan saten etekli erkek şarkıcı derken son yılların en tartışılan Eurovision yarışmalarından birini yaşadık.

Türkiye 2013’ten beri katılmamasına rağmen, organizasyona ilgimiz büyük. Yarışmanın yankıları burada da sürüyor.

Sertab Erener’in 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesine çıkmasının payı da var elbette bu ilgide.

2003’te yaşadığımız o gurur geldi doğal olarak akıllara. Sertab’ın o kendini geriye tutarak meşhur omuz sallayışı falan...

Hatta öğrendim ki Eurovision gecesi Akmerkez’de bir toplu izleme etkinliği bile düzenlenmiş.

Üçgen Teras’ta buluşan yüzlerce yerli ve yabancı Eurovision hayranı, gece 02.00’ye kadar yarışma coşkusunu birlikte yaşamış.

Türkiye oylama sistemindeki çarpıklıklar nedeniyle katılmıyor yarışmaya.

Keşke tekrar katılsak.

Ben bütün haksızlıklara rağmen Türk müzisyenlerin yine başarı elde edebileceğine, zorluklara karşın ülkemize yeni birincilikler kazandırabileceğine inanıyorum.