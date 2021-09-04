Bu Kış Rahat ve Şık Görünmenizi Sağlayacak 7 Sokak Stili

Gün içinde pek çoğumuz rahat kombinlerle dolaşmayı tercih ediyordur. Neyse ki daha öncesinin aksine son zamanlarda moda trendleri arasında yer alan spor takımlar bize biraz daha kolaylık sağlıyor. Yine de birkaç kombin ipucuna ihtiyacınız olabilir. İşte, bu kışın modası olmaya hazırlanan 7 sokak stili…

PELERİN VE PANÇOLAR

Pelerinler ve pançolar bu kış mevsiminde çok moda! Bununla iki yoldan birini tercih edebilirsiniz; minimal süslemeli düz bir renk seçmek veya 70'lerin tüm bohem trendini çizgili veya püsküllü bir pelerinle kucaklamak. Bu, rahat ve şık görünmenin birçok sokak stilinden sadece biri.

TUNİK KAZAKLAR

Kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday başka bir parça da büyük boy tunik kazaklar! Rahat ve şık bir görünüm için kazağınızı tozluk ve biraz diz boyu çizme ile eşleştirmeyi deneyin. Tek renkli olanlarını tercih ediyorsanız geometrik kesim bir kazak veya sade bir kazak arasında seçim yapabilirsiniz. Dolabınızda büyük boy kazak yoksa, biraz stok yapmanın tam zamanı.

KÜÇÜK SIRT ÇANTALARI

Sırt çantalarının şık kabul edilemeyeceğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Kolayca yanınızda taşıdığınız omuz çantaları kadar büyük ve sofistike olabilirler. Deri, küçük bir sırt çantasıyla sokak stilinizi tamamlayabilirsiniz.

YUMURTA TOPUK BABETLER

Bu sezon yüksek topuklu ayakkabılardan kurtulun ve babetleri tercih edin. Çok daha rahat edeceksiniz ve ayakların buna müteşekkir olacak.

BOL PAÇA PANTOLONLAR

Beyaz geniş paçalı pantolonları basit bir siyah üstle eşleştirme fikrine ne dersiniz? Siyah ve beyaz her zaman klasik ve zamansızdır. Bu nedenle kış aylarında da kullanmayı deneyin.

UZUN ŞALLAR

Bu kışı büyük, rahat bir eşarp kullanarak hem şık hem de sıcacık geçirebilirsiniz. Mükemmel bir aksesuar ve herhangi bir kıyafetle istisnasız uyum sağlayabilir.

ERKEK GİYİMDEN İLHAM ALIN

Erkek giyimden ilham alan trend, bu yıl kesinlikle popülerliğini artırdı. Bu görünüme ulaşmak çok kolay. V yakalı kazakların altına giyebileceğiniz yakalı gömlekler gibi özel ürünlere başvurabilirsiniz. Onları pantolon veya tozluk ve büyük bir trençkotla eşleştirin. Kesinlikle şık görüneceksiniz ve tüm gün rahat hissedeceksiniz.