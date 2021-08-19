Gigi Hadid'in Anne Olduktan Sonraki Güzellik Sırları

Şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini 19 Eylül’de dünyaya getiren Gigi Hadid, doğum sonrası güzellik sırlarını açıkladı. İşte ünlü modelin, kızı Khai ile paylaşacağı tüyolar…

Güzellik sırlarını annesinden aldı

Harper 's Bazaar’a yaptığı açıklamada Gigi Hadid, kızı Khai ve bir sonraki kuşağa aktarmaak istediği güzellik tüyolarını paylaştı. "Annemin bana öğrettiği ve kesinlikle öğreteceğim birkaç şey var. Annem bana cilt bakımımı veya makyajımı nasıl yapacağım konusunda tavsiyeler vermedi, ama kesinlikle onu öğrenecek kadar çok izledim" dedi.

“Karmaşık bir güzellik rutini cildimi yorabilir”

Hadid'in annesi Yolanda da kendisi gibi modeldi ve Hollandalı köklerini onunla birlikte moda dünyasına taşıdı. Hadid, "Cilt bakımı konusunda çok basit, doğal bir yaklaşımı vardı. Ürünle aşırıya kaçmadı ve ben bunu, daha azının daha fazla olduğunu düşündüğüm yerde almış gibi hissediyorum" dedi. "Cildim veya güzellik rutinim için çok fazla şey yapmak durumu daha karmaşık hale getirebilir ve cildimi yorabilir" dedi.

“Kızıma makyaj konusunu abartmamayı öğreteceğim”

Hadid, "Sanırım Khai'ye annemin bana öğrettiği gibi makyaj konusunu abartmamayı öğreteceğim" dedi.

Gigi Hadid'in güzellik rutini anne olduktan sonra daha da basitleşti.

Güzel model, “Rutinimi sadece ihtiyaçların gerekliliklerine göre gerçekten basitleştirdim” dedi. "Sabah kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum, nemlendiriyorum, deodorant sürüyorum ve parfüm sıkmayı seviyorum. Ama vaktim yoksa makyaj yapmıyorum ve saçlarım hep topuz oluyor” şeklinde bir gününü anlattı.

Gigi Hadid bebeğinin yüzünü neden paylaşmıyor?

Hadid, kızının yüzünü de gizli tutmayı tercih ediyor. Paylaştığı her Instagram fotoğraflarında bebek kameradan uzakta görünüyor ya da yüzü bir şekilde gösterilmiyor. Gigi'nin kız kardeşi Bella bunun nedenini Vogue'a şöyle açıkladı: "Bence sosyal medyada olmak istiyor, ancak çocuğu spot ışığında olmak isteyene ve kararı kendisi verene kadar, onu göstermek istemiyor" dedi.

Elle , Gigi'nin kızının mahremiyetine saygı duyulmasını istediğini ise, "Tanınmış kişiler olan arkadaşlarım var ve bu şekilde sosyal medyada paylaşım yapmayarak devam ettiler. Bu şekilde çocuklarının gerçekten farklı bir şekilde geliştiğini görüyorum" dedi.

Kesin olan bir şey var: Bebek Khai Hadid Malik, hazır olduğunda yüzünü dünyayla paylaşacak.