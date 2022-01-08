2022'de Her Yerde Göreceğiniz Düğün Trendleri

Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden covid-19 pandemisi, her şeyde olduğu gibi düğünlerimizi de yakından etkiledi. Birçok çift uzun süre sade bir nikahla dünyaevine girmek durumunda kaldı. Zamanla düğünlerin yeniden az sayıda davetlilerle gerçekleştirilmesi yeniden düğün hazırlıklarını canlandırmaya başladı. 2022'de özellikle yaz aylarında hareketlenen düğün organizasyonlarında bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? İşte evlenecek olan adaylara yol gösterebilecek 2022 düğün trendleri...

2022'de göreceğimiz düğün çiçeği çeşitleri

2021'deki düğünler için çiçek aranjmanları, her yere yayılan buketler ve güllerle yemyeşil, aynı zamanda romantikti. 2022'de ise daha nötr tonlarda renklerin yerini alması bekleniyor. Bu da düğün çiçeklerinin benzer tonlarda, daha küçük ve gruplandırılmış çiçek buketlerinin olacağı anlamına geliyor.

2022 düğünlerinde kurutulmuş çiçekler de her yerde olacak gibi görünüyor. Çevre dostu ve çoğu zaman yeniden kullanılabilir olan bu çiçekler, aynı zamanda çiçek arajmanlarına dokusuyla harika bir farklılık katacak.

Düğün pastaları, davetiye kartları ve masa numaralarında 2022'de preslenmiş çiçekler bile daha fazla görülecektir. Gelinler bu sayede özel günlerini korumanın bir yolu olarak buketlerini bastırıp çerçevelemeyi de tercih edebilecek.

Bu, 2022'nin en popüler düğün rengi olacak

Gelinlik tasarımcılarına göre, deniz ve adaçayı yeşili, allık ve grilerle birleştiğinde ilkbahar ve yaz düğünlerinde trend olacak. Bununla birlikte, 2022 düğünleri kendi renk bükümlerini atıyor, bu yüzden nötr hayat katacak parlak renk patlamalarına hazır olun.

2022'de hafta içi bir düğüne davet edilirseniz şaşırmayın

Tıpkı 2021'de olduğu gibi, düğün etkinlikleri için hafta sonu müsaitliği minimum seviyede. Hafta içi düğünler, çiftlerin misafir listelerini düşük tutmasına yardımcı olabilir - devam eden bir başka 2021 düğün trendi. COVID-19 maske, toplama ve aşılama yönergeleri değişmeye devam ettikçe, daha küçük etkinlikler için planlama daha samimi olabilir.

Sürdürülebilirlik büyük bir 2022 düğün trendi olacak

Çiftlerin düğün günü için kısmaya çalıştıkları tek şey harcama değildir. Normalde, davetiyeler gibi kağıt ürünler de dahil olmak üzere düğün planlamasının geleneksel detayları, atık içermeyen seçenekler için bir kenara bırakılıyor. Bu, elektronik düğün davetiyeleri, kiralık gelinlikler, daha az çiçek aranjmanı ve dönüşümlü düğün detayları anlamına geliyor.