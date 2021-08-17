Evde Mermer Efektli Manikür Nasıl Yapılır? Mermer Desenli Oje Yapımının Püf Noktaları
Tırnak sanatı geri döndü. Hayır, eski tarz çıkartmalardan ve baskılardan bahsetmiyoruz. Zarif, sofistike tırnak tasarımları; renk bloklarından dama tahtası baskılarına kadar aklınıza gelen her şey... Ve 2021’ de evde kalmak zorunda olmamız bize bir şey öğrettiyse, o da güzellik bakımı ve kişisel bakım söz konusu olduğunda, aslında birçoğunu evde yapabileceğimizdir. Bu yüzden manikür için ayırdığınız parayı biriktirin ve bunun yerine evde en iyi tırnak tasarımlarından bazılarını deneyin. İşte tırnak tasarımlarından biri evde mermer manikür yapımı ve püf noktaları…
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Evde yapabileceğiniz pek çok tırnak sanatının başında mermer manikür denilen mermer desenli ojeler geliyor. Mutfak veya banyo tezgahlarında görebileceğiniz tasarımlardan ilham alan mermer manikürler, sofistike ve giderek daha fazla popülerlik kazanıyor.
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Mermer efektli manikür trendi, #marblenails hashtag'i altında Instagram'da yaklaşık 2 milyon gönderi toplamış durumda. Geniş renk yelpazesi ile mermer manikürün güzelliği, stili dilediğiniz gibi kişiselleştirebilmenizdir. Canlı dalgalanmalar katarak cesur olun veya nötr ve bulutlu pastel renklerde kalın.
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Evde mükemmel mermer tırnak manikürünü nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, tüm detaylar aşağıda…
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Sadece 5 kolay adımda mermer manikür trendini mükemmelleştirin
Kendinize evde mükemmel mermer manikürü yapmak aslında çok kolay. İlk olarak, malzemeleri toparlayın. Manikür yapmak için ihtiyacınız olacak makaslar, tırnak törpüleri ve tırnak eti iticiler dahil, seçtiğiniz temel renk, "girdap" efekti için bir veya iki renk, bir üst kat ve küçük bir fırça…
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Tırnaklarınızı hazırladıktan sonra baz renginizden bir veya iki kat uygulayın. Temel renk kuruduğunda, ek renklerle gerçekten küçük ve rastgele noktalar yapın. Ardından, orijinal temel renge dönün ve karıştırmak için bu rengin bazı noktalarını ekleyin.
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Aynı görünümü elde etmek için su mermeri yöntemini de kullanabilirsiniz.
Bu, yüzeyde güzel bir renk girdabı oluşturmak için bir bardak suya oje damlattığınız ve daha sonra oluşturmak için kullanılacak bir tırnak sanatı tekniğidir. Normal bir mermer manikür için, ojeyi tırnağa girdap için sürülür, su mermeri tırnaklarda ise önce su yüzeyine oje sürülür, ardından girdap ve tırnağa batırılır.
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Başlamak için, her zamanki mermer manikür için ihtiyacınız olan her şeyi toplayın, ancak bu sefer sığ bir kase su ve bir kürdan da ekleyin. Tırnaklarınızı normal manikür için yaptığınız gibi hazırlayın ve tercih ettiğiniz temel rengi iki kat uygulayın.
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İşte hepsi bu kadar. Sonrasında yaklaşık bir hafta yeni gibi görünen mermer efektli tırnaklarınızın tadını çıkarın. Hem de istediğiniz her kombine uyum sağlayarak...