Evde Mermer Efektli Manikür Nasıl Yapılır? Mermer Desenli Oje Yapımının Püf Noktaları

Başlamak için, her zamanki mermer manikür için ihtiyacınız olan her şeyi toplayın, ancak bu sefer sığ bir kase su ve bir kürdan da ekleyin. Tırnaklarınızı normal manikür için yaptığınız gibi hazırlayın ve tercih ettiğiniz temel rengi iki kat uygulayın.