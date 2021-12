Ünlü oyuncu erkek giyim markasına adını verdi

Kiğılı’nın yeni markasında yaklaşık 3 bin 500 parça ürün tüketiciyle buluşacak. “Oktay Kaynarca designed by Kiğılı” markasının ortaya çıkış hikâyesini paylaşan Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Bilindiği üzere Oktay Kaynarca, 30 yılı aşkın süredir dizi ve filmlerde hep başrol ile karşımıza çıkan Türkiye’nin en önemli oyuncularından. Bunun yanı sıra her zaman sevilen ve saygı duyulan, her dönem ne giydiği, nereye gittiği merak konusu olan bir kişi. Kiğılı ürünlerini en iyi şekilde taşıyan Kaynarca ile 2019 yılında yaptığımız iş birliği çerçevesinde “Kiğılı X Oktay Kaynarca” koleksiyonunu çıkarmaya karar vermiştik. İlk günden itibaren müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi ve talep gören koleksiyon için biz de Kiğılı içinde yer alan bir line ile devam etmek yerine, Oktay Kaynarca duruşunu ve görünüşünü sevenlerine aktarabileceğimiz ‘En İyi Halin’ sloganıyla Oktay Kaynarca designed by Kiğılı markamıza hayat verdik” dedi.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ise, “Shakespeare’in ‘Hayat bir sahnedir’ sözünden yola çıktık. Her birimiz hayatta birer oyuncu olduğumuz için o sahneye çıkarken tiyatro sahnesinde yer alıyormuşçasına hazırlıklı olmalıyız. Giydiklerimiz karakterimizi yansıtır. Bunun için her tasarım özel olmalıdır” dedi.