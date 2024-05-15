Bon Jovi Hikâyesi: Rock’ın mega şöhreti, para ve aşırılıklar

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Bir nesli etkileyen, tüm zamanların en büyük rock gruplarından bir tanesinin müzik tutkusunu, azmini, Bon Jovi’nin gruba liderlik etme becerisini merak ediyorsanız 4 bölümlük belgesel dizisini izlemenizi tavsiye ederim.

Neden bilmiyorum rock yıldızlarının kafamdaki imajını isyankâr, meydan okuyan gösteriş ve şöhret perdesinin arkasında çoğu zaman duygularını ve zayıf noktalarını saklayan insanlar olarak kodlamışım.

Benim düşüncelerimin tersine rock müzik efsanesi belgeselin basın turlarında dedi.

Yaşadığı ses sorunları nedeniyle 2022 yazında büyük bir ses teli ameliyatı geçiren rock’çı umut ederek, dileyerek, dua ederek ve haftada en az dört kez farklı ses terapileri yaparak iyileşme sürecine devam ettiğini söyledi.

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Rock yıldızına, Bon Jovi’nin erişilmez başarısı ve onları diğer gruplardan ayıran yönler sorulduğunda verdiği cevap favorim: “Bilmiyorum. Eğer bilseydim şişeleyip başkalarına satardım.”

Megalopolis

77’nci Cannes Film Festivali 14 Mayıs’ta başladı.



Usta yönetmen Francis Ford Coppola’nın 1977 yılından beri üzerinde çalıştığı ve stüdyolardan bütçe almak yerine cebinden ödediği 120 milyon dolarla çektiği filmi “Megalopolis” Cannes’da gösterilecek.







Sinema tarihinin en klasik eseri “Baba”ya imza atan yönetmenin son filmi “Megalopolis”in oyuncu kadrosunda Adam Driver, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne, Forest Whitaker, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf ve Jon Voight yer alıyor.

Acaba Coppola’nın 40 yıldır üzerinde çalıştığı rüya projesi yine bir başyapıt mı merakla bekliyorum...