Ekin Türkmen’in  Urla’daki milyonluk evi

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Deniz kenarında yer alan villanın her detayıyla bizzat kendisi ilgilenen Türkmen, dizisinin sezon finalinin ardından soluğu tatil yerine inşaat alanında aldı!





Uzun süredir büyük bir titizlikle devam eden iç tasarım, nihayet tamamlandı. Şimdi ise Türkmen, lüks evinin dekorasyon işleriyle uğraşıyor.

Oyuncunun, evin iç tasarımında da özenli davrandığı, her ayrıntıyı ince eleyip sık dokuduğunu öğrendim. Ekin Türkmen, bu yeni yaz boyunca evinde huzurlu ve keyifli zamanlar geçirmeyi planlıyor.





Urla’nın eşsiz doğası ve deniz manzarasıyla iç içe olan bu villa muhteşem görünüyor gerçekten… Ben de başarılı oyuncuya yeni yuvasında mutluluklar diliyorum.

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Fenerbahçelilerden Adnan Polat’la hatıra pozu!

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, damatları Mehmet Gamgam ve Murat Gordi ile birlikte, Fenerbahçeliliği ile bilinen Burak Hatipoğlu, Bodrum’da Kenan Doğulu konserinde ezeli rekabeti bir kenara bıraktı.

Galatasaray’ın eski başkanı Adnan Polat ile bir araya gelen Fenerbahçeliler, Polat’la hatıra fotoğrafı çektirdi. Yakın arkadaşlar, fotoğraf çekiminin ardından eşleriyle birlikte Kenan Doğulu’nun konserinde doyasıya eğlendi.

Bu anlar, spor dünyasında dostluk ve hoşgörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mete Vardar’dan gençlere büyük destek

Ünlü turizmci ve BJK Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş’ın altyapısından yetişen genç sporculara büyük destek vermeye devam ediyor.

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Kulübün geleceğini şekillendiren genç yeteneklere olan ilgisi ve desteğiyle tanınan Vardar, önceki gün de sporcularla bir araya geldi. Beşiktaş altyapısına olan inancını her fırsatta dile getiren Mete Vardar, kulübün geleceğini bu genç yeteneklerin oluşturacağını belirtti.

Herkes kampta, Serdar Bodrum’da!

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, takımının Avusturya’daki kampından gönderildikten sonra soluğu Bodrum’da aldı. 5.5 yıldır Fenerbahçe’de başarılı bir performans sergileyen Serdar, Avusturya kampının ardından tatil yapmak için Bodrum’u tercih etti.

Serdar Aziz, eşi Tuğçe Aziz ile birlikte Bodrum’un popüler mekânlarından Quzine’de yemek yerken görüntülendi. Çift, rahat ve keyifli anlar geçirirken, mekânda bulunan diğer misafirlerin fotoğraf isteğini de kırmadı.