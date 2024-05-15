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23 Mayıs’ta boşanıyorlar

#Nihat Doğan#Arzu Doğan#Sude Burcu

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan, 23 Mayıs’ta tek celsede boşanıyor. İki yıllık evli çiftin bir oğlu var...

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İki yıl önce İranlı hayranı Arzu Doğan ile nikâh masasına oturan Nihat Doğan’ın evliliği bitiyor. Çift, 23 Mayıs’ta Çağlayan Adliyesi’nde görülecek olan duruşma ile tek celsede boşanacak. Bir oğlu olan çift, boşanma öncesi nafaka ve tazminat konularında anlaşmış. Doğan, eşine oğluyla oturması için bir ev vermiş. Haberin çıkmasının ardından Arzu Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı doğrulamıştı.

23 Mayıs’ta boşanıyorlar

Bu ayrılık, daha önce de çiftin gündeme geldiği bir sürecin sonucu aslında... Hatırlarsanız, haberi ben yazmıştım. Nihat Doğan’ın “Aman Güzel Yavaş Yürü” adlı şarkısının klip çekimlerinde bikinili mankenlerin yer alması, eşinin tepkisini çekmiş ve bu durum evden ayrılmasına neden olmuştu.

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23 Mayıs’ta boşanıyorlar

Sezonu açıyor

Türkiye’nin ilk Fransız festive restoranı ve kulübü Bagatelle Restaurant ve Beach Club, Bodrum’da Yalıkavak Marina’da 1 Haziran’da sezonu açmaya hazırlanıyor. Bagatelle Bodrum Executive Chef Gökhan Sorguç liderliğindeki ekip, Michelin yıldızlı mekânlarda edindikleri derin bilgi ve tecrübeleri Bagatelle Bodrum’un menüsüne taşıyor.

23 Mayıs’ta boşanıyorlar

30. yılını kutluyor

Türkiye’nin ilk AVM eczanesi olan Akmerkez Eczanesi, 30’uncu yılını kutluyor. Kurucusu Adile Özdağ’ın dostluk ve güven kavramını hep ön planda tutması sayesinde birçok ünlü ismin de vazgeçemediği bir mekân oldu. Açıldığı günden bu yana ziyaretçileri Akmerkez Eczanesi’ni sağlık konusunda çözüm noktası olarak gördü. Akmerkez Eczanesi’nin 30’uncu yıl kutlamaları, 14 Mayıs’ta Eczacılar Günü’nde yapılacak bir gala ile başlayacak.

23 Mayıs’ta boşanıyorlar

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Doğanın tadını çıkardılar

Rixos Premium Göcek, Well Self etkinliği ile unutulmaz bir deneyime ev sahipliği yaptı. Sude Burcu’nun öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, kendi alanlarında başarılı 13 ünlü influencer’ı bir araya getirdi.

23 Mayıs’ta boşanıyorlar

Etkinliğe katılan influencer’lar arasında Mert Öcal, Aycan Yanaç, Atakan Işıktutan, Kardeniz Kılıç, Tolga Öncü, Miray Öncü, Büşra Yalçın ve Betül Çakmak gibi tanınmış isimler bulunuyordu. Üç gün boyunca Rixos Premium Göcek ve Club Privè by Rixos Göcek’in eşsiz atmosferinde bir araya gelen influencer’lar, doğanın ve huzurun tadını çıkardılar. Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Semih Elbaba, etkinlik sonunda davetlilere teşekkür etti.

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23 Mayıs’ta boşanıyorlar

‘Ah Şu Gençler’ sahnede

Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapsamında Musiki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan “Ah Şu Gençler” isimli oyun tiyatroseverlerle buluştu.

23 Mayıs’ta boşanıyorlar

Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyiciye sunulan oyun büyük beğeni topladı. Senaryosu Turgut Özakman’a ait oyunun yönetmenliğini Ertuğrul Akkök yaptı. Gençlik sorunlarını irdeleyen müzikal, okul gibi çevrelere yansımasına ve sorunların çözümünde diyaloğun önemine dikkat çekiyor.

23 Mayıs’ta boşanıyorlar

 

#Nihat Doğan#Arzu Doğan#Sude Burcu
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