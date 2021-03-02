Karakulak Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Karakulak Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Karakulak mantarı aynı zamanda çam mantarı ismi ile de bilinmekte olan bir mantar türüdür. Doğal mantarlar içerisinde yer almakta olan karakulak mantarı, sadece mantardan anlayan kişiler tarafından toplanmalıdır. Her ne kadar lezzetli olsa bile zehirli mantarlara da denk gelme olasılığınız bulunmaktadır. Bu yüzden topladığınız mantarlardan ziyade markette satılan kültür mantarlarını tüketmeniz daha güvenilir olacaktır.

Karakulak Mantarı Nedir?

Karakulak mantarı, doğada kendiliğinden yetişmekte olan bir mantar çeşididir. Aynı zamanda çam mantarı ismi ile de bilinmektedir. Zehirli olmadığı bilinen karakulak mantarları pişirilerek tüketmek için uygun bir bitkidir. Hem vitamin ve mineral yönünden hem de protein yönünden oldukça besleyici bir besin olması sebebiyle dağlardan toplanarak tüketilmektedir. Ağaç üstünde yetişen mantarları toplayarak tüketen kişilerin sayısı ise oldukça fazla görünüyor. Ancak zehirli mantar tehlikesine karşı dikkatli olmakta fayda var.

Karakulak Mantarı Nerede Yetişir?

Karakulak mantarı, doğada kendi başına yetişmekte olan bir bitkidir. Özellikle dağlık bölgelerde yetişmekte olan bu mantarları ağaç gövdelerinden toplayabilirsiniz. Karakulak mantarı genel olarak kayın, meşe ve kavak ağaçlarının gövdelerinde yetişmekte olan bir mantar türüdür. Aynı zamanda istiridye ve yaprak mantarı olarak da bilinmekte olan karakulak mantarı oldukça besleyici bir mantar türüdür. Genel olarak bir çok bölgede yetiştiği bilinmektedir.

Karakulak Mantarı Nerede Bulunur?

Karakulak mantarı özellikle köyler de yaşayan kişiler tarafından bilinen ve sıklıkla toplanan bir mantar türüdür. Zehirli olmadığı takdir de tüketilirse hem lezzetli hem de besleyicidir. Karakulak mantarı, ağaçların gövde kısımlarında kendiliğinden yetişmekte olan doğal bir mantardır. Özellikle Geyve ve civarlarında Karakulak mantarı oldukça sevilerek tüketilmektedir. Üstelik köylüler tarafından toplanan mantarlar pazarlarda da satılmaktadır.

Karakulak Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?

Karakulak mantarı, sevilerek tüketilmekte olan bir doğal mantar türüdür. Özellikle bazı bölgelerde Karakulak mantarının tüketimi oldukça fazla bir şekilde yaygındır. Ancak doğada yetişen her mantar çeşidi gibi karakulak mantarının da zehirli olan türleri bulunmaktadır. Mantarların zehirsiz olduğunu anlayan kişiler tarafından toplanmalıdır. Eğer toplanan mantarlar zehirli değil ise tüketilmesinde hiç bir sakınca bulunmamaktadır. Karakulak mantarının, doğada kendiliğinden yetişmekte olan her mantar türü gibi zehirli olan türleri bulunduğu gibi zehirsiz türleri de bulunmaktadır.

Karakulak Mantarı Faydaları

İçerisinde oldukça fazla sayıda vitamin ve mineral barındırması sebebiyle oldukça besleyici bir mantar türüdür.

Aynı zamanda kırmızı et tüketimi fazla olmayan kişiler bir alternatif olarak karakulak mantarını tercih edebilir. İçerisinde bulunan demir miktarı, kırmızı ete oldukça yakındır.

Doğal bir antibiyotik olarak bilinir.

Bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici bir etkiye sahiptir.

Kolesterol seviyesini dengeleyici bir özelliğe sahip olan karakulak mantarı kolesterolü düşürücü bir etkiye sahiptir.

Karakulak Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Karakulak Mantarı Yetiştiriciliği

Karakulak mantarı, uygun ortam ve koşullar yetiştirildiği takdir de üretimi yapılabilen bir mantar türüdür. Serada mantar yetiştiriciliği ise çok yaygın olmasa bile bazı bölgelerde tercih edilmektedir

Karakulak Mantarı Özellikleri