Gece Evi Serisi Filmleri - Gece Evi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Bu serinin bu kadar fazla satılmasının ilk nedeni vampir film ve kitaplarının 2009 tarihlerinde çok popüler olmasıdır. Fakat bu kadar sevilmesine rağmen kitapların filmleri henüz senaryo aşamasında kalmıştır. Dünyanın her yerinde bu serinin hayranları filmin çıkacağı tarihi heyecanla beklemektedir.







Gece Evi Serisinin İsimleri Nedir?

İşaret / Bir Gece Evi Romanı -1

İhanet / Bir Gece Evi Romanı -2

Seçilmiş / Bir Gece Evi Romanı -3

Vahşi / Bir Gece Evi Romanı -4

Av / Bir Gece Evi Romanı -5

Baştan Çıkarılmış / Bir Gece Evi Romanı -6

Yanmış / Bir Gece Evi Romanı -7

Uyanmış / Bir Gece Evi Romanı - 8

Kader / Bir Gece Evi Romanı - 9

Saklanmış / Bir Gece Evi Romanı - 10

İntikam / Bir Gece Evi Romanı - 11

Kefaret / Bir Gece Evi Romanı - 12

Gece Evi Serisi İzleme Sırası Nedir?

12 adet kitaptan oluşmuş olan gece evi serisi henüz film haline gelmemiştir. Fakat kitapların okunma sıraları: İşaret, İhanet, Seçilmiş, Vahşi, Av, Baştan Çıkarılmış, Yanmış, Uyanmış, Kader, Saklanmış, İntikam ve son olarak Kefaret. Filmi çıkmamasına rağmen dünyanın en uzun serileri arasındadır.



Gece Evi Serisi Vizyon Tarihleri Nedir?

Gece evi serisi 12 adet kitaptan oluşmuştur. Dünyanın her yerinde milyonlarca satılmıştır. Bu yüzden binlerce hayranı vardır. Fakat henüz bu seri beyaz perdeye aktarılamamıştır. Özellikle yazarların yaptıkları açıklamalara göre kitaplar henüz oyuncu seçimi ve senaryo aşamasındadır.





Gece Evi Serisi Konuları Nedir?



İşaret: Zoey, on altı yaşındadır. İz Sürücü tarafından İşaretlenir. Bu artık onun vampir olması anlamını taşır. Eski lise hayatı ve arkadaşları geride kalır. Her işaretlenen vampir gibi Gece evine taşınır. Onu bu evde aşk ve savaş beklemektedir. Ve Zoey herkesin tahmin ettiğinden daha değerlidir.



İhanet: Zoey eski hayatını kolayca geride bırakmıştır. Gece evindeki hayatına kolaylıkla alışmıştır. Yeni arkadaş ve sevgili bulan Zoey kendi gücünün farkına varmaya başlar. Vampir tanrıçası ona herkesten fazla güç vermiştir. Bu da onu özel kılmaktadır. O sıralar normal hayatta sürekli küçük çocuklar ölür. Vampir olmayanlar ise vampirleri suçlar. Gece evi tehlikeye girmiştir. Zoey hemen terslik olduğunu anlar ve olayı araştırır.

Seçilmiş: Zoey çok zorda kalacağı günlere girmiştir. En yakın arkadaşı ölüp geri dirilmiştir. Böylece ölümsüz olmuştur. Ve tanıyıp güvendiği insanlar düşmana dönüşmeye başlamıştır. Afrodit gibi düşman sandığı insanlarsa dosta dönüşür. Buna ek olarak tam 3 tane sevgilisi vardır. Hocası Loren, insan sevgilisi ve Eric.







Vahşi: Okulun popüler kızı iken istenmeyen kız Zoey olmuştur. Hem de bir anda. 3 sevgilisi de onu terk etmiştir. Ayrıca arkadaşları ile de arası açıktır. Buna ek olarak düşmanı Neferet savaş açmıştır. Zoey güçlü olması için arkadaşlarına ihtiyaç duyar.



Av: Arkadaşları ile arasını biraz yoluna koyan Zoey artık çok daha güçlüdür. Neferet ile olan savaşında öne geçmiştir. Buna ek olarak, 5 element gücünü daha iyi kullanmaktadır. Bu da onun daha çok güçlü olması anlamını taşır.



Baştan Çıkarılmış: Gece evindeki karanlık sırlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Zoey en iyi arkadaşlarına ve erkek arkadaşlarına çok ihtiyacı vardır. Arkadaşları ve sevgilisine de ellerinden geldiği kadarıyla ona yardım ederler. Zoey, güvenmesi gereken kişileri doğru seçmelidir. Ve onu baştan çıkarmaya çalışan kötülüğe teslim olmamalıdır. Bu kesinlikle iyi ve kötünün savaşıdır. Fakat kitabın sonunda insan sevgilisinin ölmesi herkesi yıkar.





Yanmış: İnsan sevgilisinin ölmesiyle Zoey'nin ruhuna ölmüştür. Şimdi geride kalan arkadaşlarının ve savaşçısının onun ruhunu toplamasına yardım etmesi gerekir. Böylece dünya kurtulacak ve intikam alınacaktır.



Uyanmış: Tulsa Gece Evi’ndeki yüksek rahibe konumuna Neferet geri gelmiştir. Zoey kayıplarının intikamını almaya hazırdır. Arık Kolona onun en büyük düşmanıdır. Zoey Skye Adası’na sığınmıştır. Burada kraliçe olmak için eğitilmektedir. Heath’in ölümünden sonra zaten hayatının eskisi gibi olmayacağını bilir. Zoey karar vermelidir.



Kader: Gece Evi, Işığın ve Karanlığın birbiriyle olan büyük mücadelesini konu alır. Neferet Zoey ile savaşmaya hazırdır. Zoey de Stark’la birlikte bu savaşa hazırlanmaktadır. Nyx olan tanrıçanın ise bambaşka planları vardır.



Saklanmış: Neferet'in kötü olduğu anlaşılmıştır. Vampir yüksek konseyi de bunu görmüştür. Böylece okul ve vampir dünyası daha çok güvence altındadır. Fakat bu savaş henüz bitmemiştir. Daha hesaplaşılması gerekir.





İntikam: Neferet artık kimliği ortaya çıktığı için daha tehlikelidir. İntikam alacağı bilinmekte ve savaşa hazır olunmalıdır. Zoey ve arkadaşları zor durumda kalmasını istemektedir. Tulsa’da ise işler karışmıştır. Bunun sorumlusu Gece evi olduğu düşünülmektedir. Zoey'nin bunlara engel olması gerekir.



Kefaret: Serinin son ve çok beklenen kitabıdır. Neferet sonunda tüm dünyaya kendi gerçek yüzünü gösterir. Tüm Tulsa'ya karanlığı salar. Zoey burayı kurtarmalıdır. Polisle de iş birliği yapılır. Fakat polis Neferet'i ortadan kaldıracak kadar güçlü değildir. Yalnızca tüm elementler yöneten Zoey bu kadar güçlüdür. Bedel ödemesi gerekse bile bu savaşı Zoey kazanır.



Gece Evi Serisi Oyuncuları Kimdir?



Film çekilmediği için bu konuda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat sosyal medyada bu konu üzerinden birçok görüş var. Özellikle hayranlar başrol plan Zoey karakterini Megan Fox'un oynmasını istemektedir. Eric karakteri içinse Shawn Mendes düşünülmektedir.