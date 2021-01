Ev Dekorasyonunuz Kişiliğiniz Hakkında Çok Fazla Bilgi Veriyor

Farklı yöntemler kullanarak insanları tanımanın her zaman yararlı olduğuna inanırız. Şimdi de bu yöntemlerden en ilginç olanlardan birini inceleyeceğiz. İşte kişinin yaşadığı daireye bakarak hakkında çok fazla şey öğrenmenin yolları…

Bitkilerin gücünden yararlanın

Seçtiğiniz ev bitkileri hakkınızda çok şey söyleyebilir. Örneğin, aloe vera veya barış zambağı gibi tropikal bitkileri sevenler sakin ve esnek yapıda olabilir. Çünkü bu bitkilerin stresi azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmekte. Sulu meyveleri tercih edenler genellikle çok bağımsızdır ve orkide yetiştiricileri sadece küçük bir insan topluluğuyla yakın olmayı tercih ederler.

Mutfak ve banyo sizi anlatıyor

Mutfak gereçlerinizin, yiyeceklerinizin miktarı ve kalitesi ne kadar misafirperver olduğunuzu ortaya çıkabilir. Aynı zamanda insanlarla birlikte yemek yemeyi mi yoksa yalnız yemek mi tercih ettiğinizi gösterir. Buzdolabının yiyeceklerle dolu olması neşeli insanlar arasında yaygın. Eğer banyoda çok fazla detay varsa bu da kararsız biri olduğunuzu gösterebilir.

Nevresim takımınız bile kişiliğinizi yansıtıyor

Beğendiğiniz nevresimlerin rengi, kişiliğinizle ilgili belirli özellikleri gösterir. Örneğin, enerjik insanlar çizgili baskıların yanı sıra kırmızı tonlarını da sıkça tercih eder. Enerjik, eğlenceyi seven insanlar puantiyeli yorgan ve yastıkları tercih ederken, kendinden emin kişilikler hayvan baskılı yatak takımlarını tercih ediyor. Geometrik desenlere bağlılık ise sık sık gergin olduğunuzu işaret eder.

Yatak odasındaki mükemmel düzen, her şeyi dikkatlice planlamayı sevdiğinizi ortaya çıkaracak. Uyuduğunuz odada çok fazla gereksiz şey varsa, eşyaları her zaman fazla miktarda ve ihtiyacınız olandan çok daha uzun süre tutmayı seven bir kişi olmanız muhtemel. Çeşitli elektronik cihazlarla donatılmış odalar ise genellikle duygularını derinlerde saklayan ve gerçek iletişimden kaçınan insanların evlerinde bulunur.

Mobilya düzeni

Misafirler evinize geldiklerinde oturma odasındaki kanepe ve koltukların nasıl düzenlendiğine mutlaka dikkat ederler. Döşemeli mobilyaların düzeni insanların rahatça iletişim kurmasına izin veriyorsa, bu sizin çok sosyal bir kişi olduğunuz anlamına gelir.

Düzen ve dağınıklık

Düzenli ve dakik olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir kişinin evinde çok sayıda duvar ve masa takvimi, düzenli bir kitaplık bulunabilir. Uzun süredir giymediğiniz şeyleri bulabileceğiniz aşırı doldurulmuş bir gardırop, geçmişten ayrılmakta isteksiz olduğunuzu gösterir.