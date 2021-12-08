Enginar kaç kalori? 100 gram enginar besin değerleri ve kalorisi...

Enginar oldukça sevilen bir sebze türüdür. Sağladığı faydalar dışında besin değerleri de önemlidir. 100 gram enginar içerisinde 47 kalori bulunuyor.

Enginar Kaç Kalori?

Gıdaların sahip olduğu kaloriler, vücut için oldukça önemlidir. İnsan vücudunun alması gereken kalori miktarı kiloya göre değişiklik gösterebiliyor. Enginar gıdasının içerisinde yaklaşık 47 kalori yer alıyor. Kalorisi yüksek olmaması nedeniyle, çok yaygın olarak tüketilen bir gıdadır.

100 Gram Enginar Besin Değerleri ve Kalorisi

Enginar, besin değerlerine sahip olan bir sebzedir. 100 gram enginar içinde, 3,3 gram protein bulunuyor. C vitamini bakımından da zengin bir sebzedir. 100 gram enginar içerisinde toplam 0,2 gram yağ bulunuyor. 47 kaloriye sahip bir sebzedir.