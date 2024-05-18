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Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan DolarYazarın Tüm Yazıları

Erkeklerin gözdesi ameliyatsız estetik işlemler

#Ameliyatsız Estetik#Botoks#Prp

Erkeklerin estetiğe bakış açısı son yıllarda oldukça değişti. Eskiden erkek estetiğinden söz etmek mümkün bile değilken günümüzde yüzde 40’a varan bir artış ile estetik uygulamalarda erkeklerde yerini aldı. Erkek estetiğinin bu denli artmasında estetik çalışmaların kısa sürede yapılabilmesi ve doğal sonuçları sunması da yer alıyor.

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Son 5 yılda kozmetik dermatolojide yaşanan teknolojik gelişmelerin daha kısa seanslarla, acısız ve ameliyatsız uygulamaları gündeme getirmesi ise erkeklerin bu konuya olan eğilimini yükseltti.
Erkekler, fiziksel görünümlerini iyileştirmek için daha çok cerrahi müdahale gerektirmeyen, kısa sürede uygulanabilen ve doğal görünümlü estetik işlemleri tercih ediyor.
İşte erkeklerin en sık tercih ettiği ameliyatsız estetik işlemler:

BOTOKS
Botoks, alın ve göz çevresindeki mimik çizgilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kasların geçici olarak hareket etmesini engelleyerek kırışıklıkların oluşmasını önler. Erkekler, özellikle iş hayatlarında daha dinamik ve genç bir görünüm elde etmek için botoks uygulamalarını tercih etmektedir.

LİKİT YÜZ GERME
Likit yüz germe, yaşlanma belirtilerini hafifletmek ve daha genç bir görünüm elde etmek için uygulanan bir yöntemdir.
Bu işlemde, cilt altına hyalüronik asit veya benzeri dolgu maddeleri enjekte edilerek yüz hatları belirginleştirilir.
Erkeklerin bu yöntemi tercih etmelerinin nedeni, işlem sonrası kısa sürede günlük hayata dönebilmeleri ve sonuçların doğal görünmesidir.

FOKUSLU ULTRASON TEDAVİSİ
Fokuslu ultrason tedavisi, cildin alt katmanlarına yoğun ultrason dalgaları göndererek ciltte sıkılaşma ve gençleşme sağlamayı amaçlar. Bu yöntem, özellikle çene hattı, gıdı ve yanaklardaki sarkmaların giderilmesinde etkilidir. İşlem sırasında ve sonrasında herhangi bir iz bırakmaması ve nispeten ağrısız olması tercih sebeplerinden.

HYALÜRONİK ASİT DOLGUSU
Hyalüronik asit dolguları, cildin kaybettiği hacmi geri kazandırmak için kullanılır.
Dudakları güçlendirmek, yanakları, elmacık kemiklerini ve çeneyi şekillendirmek için bu dolgular sıklıkla tercih edilir. Hyalüronik asit, cildin doğal yapısında bulunan bir madde olduğu için doğru ve uzman ellerde sonuçlar doğal görünür ve işlem sonrası iyileşme süresi minimum düzeydedir.

PRP
PRP tedavisi, hastanın kendi kanından elde edilen platelet açısından zengin plazmanın cilt altına enjekte edilmesiyle yapılan bir uygulamadır. Bu yöntem, cilt yenilenmesini ve gençleşmesini destekler. PRP tedavisi, doğal ve biyolojik bir yöntem olması nedeniyle erkekler arasında popülerdir.

KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ
Kök hücre tedavileri, ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmak ve cilt kalitesini artırmak amacıyla kullanılır. Hastanın kendi dokusundan elde edilen kök hücreler, cilt altına enjekte edilerek cildin yenilenmesi sağlanır. .

LAZER TEDAVİLERİ
Lazer tedavileri, cilt yenileme, leke tedavisi ve kırışıklıkların giderilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.
Lazer ışınları, cildin alt katmanlarına ulaşarak ciltte kolajen üretimini artırır ve cildin daha genç görünmesini sağlar. Erkekler, lazer tedavilerinin hızlı ve etkili sonuçlar vermesi nedeniyle bu yöntemleri tercih etmektedir.

LAZER EPİLASYON
Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin kalıcı olarak azaltılması için kullanılan bir yöntemdir.
Sakal üstü, sırt, kulaklar ve vücudun diğer bölgelerindeki tüylerin lazer yöntemiyle alınması, erkeklerin sıkça başvurduğu bir işlemdir. Bu sayede, tıraş sonrası oluşabilen kıl batıkları ve kıl dönmelerinden kurtulmak mümkün olur.

TERLEME TEDAVİLERİ
Aşırı terleme özellikle yaz aylarında erkekler için büyük bir sorun olabilir.
Bu durumun çözümü için botoks enjeksiyonları gibi terleme tedavileri uygulanabilir.
Bu yöntemler, ter bezlerinin aşırı aktif olmasını engelleyerek terlemeyi kontrol altına alır ve terleme kaynaklı koku problemlerini azaltır.

LAZER LİPOLİZ
Erkeklerde beden ve yüz orantısı da önemlidir. Bu amaçla daha fit görünmek isteyen erkekler özellikle karın ve karın yan bölgesindeki spor ve diyete rağmen çözemedikleri bölgesel yağlanmalardan kurtulmak için başvuruyorlar.
Sıcak lazer lipoliz yöntemiyle 20 dakika içinde genellikle tek seansta aşırı yağlanması olan bireylerde ise 1 ay ara ile 2- 3 seansta bölgesel incelme ve sıkılaşmada etkili bir yöntemdir.

#Ameliyatsız Estetik#Botoks#Prp
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