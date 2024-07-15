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Özal parmağından Trump kulağından

#Turgut Özal#Donald Trump#Suikast Girişimi

Yıl 1988.

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Başbakan Özal, partisinin kongresinde konuşma yapıyor.

Tam o sırada suikastçı Kartal Demirağ, Özal’a ateş açtı.

Kurşun, Özal’ın parmağına isabet etti.

Suikasttan hemen sonra Özal kürsüye çıktı ve şöyle dedi:

Allah’ın verdiği ömrü, onun isteğinden başka alacak yoktur. Biz ona teslim olmuşuzdur.

*

İki suikast arasındaki benzerliklere bakalım:

*

- Özal suikastı kapalı alanda, Trump suikastı açık alanda gerçekleşti.

- Özal da Trump da konuşma yapıyordu.

- Suikast gerçekleştiğinde Özal da Trump da kürsünün arkasına sığındı.

- Özal parmağından yaralandı, Trump kulağından.

- Suikasttan sonra Özal da Trump da taraftarlarını coşturmasını bildi.

*

Saptamam şudur:

*

Bizim 36 yıl önce geçtiğimiz yerlerden ABD daha yeni geçiyor.

Özal parmağından Trump kulağından

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BİR OLAY KİMİN İŞİNE YARIYORSA

Rahmetli Mahir Kaynak, seneler evvel şöyle demişti:

*

Bir olay, kimin işine yarıyorsa faili odur.

*

O gün bugündür her olayı böyle yorumlayanlar var.

*

Trump’a yapılan suikast Trump’a mı yarıyor?

Hemen hükmü veriyorlar:

*

Madem Trump’a yarıyor, o halde fail Trump’tır.

*

Sonra da geliyor bin türlü komplo teorisi.

*

Bu komplo teorilerinin dayandığı tek mantık şudur:

Başarısız bir suikast planı olamaz. Eğer bir suikast planı başarısız olmuşsa bunu suikaste maruz kalan planlamıştır.

*

Halklar bayılıyor bu mantığa.

Halkların bayılması, bu mantığın deli saçması olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii.

Özal parmağından Trump kulağından

BİDEN NE YAPACAK

Zaten rüzgârı arkasına almış olan Trump, bu suikastla birlikte iyice uçacak.

Peki zavallı Biden, ne yapsın buna karşı?

*

Kendisine küçük çaplı bir suikast tiyatrosu düzenlese...

Çok taklit olacak. Hiç özgün olmayacak.

*

Ayrıca böyle bir tiyatroda Biden’ın iyi bir oyunculuk sergileme ihtimali son derece düşük.

Çünkü Biden, tiyatro olmayan durumlarda bile hiç de iyi bir oyunculuk sergileyemiyor.

*

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Kendisine küçük çaplı bir suikast tiyatrosu düzenlese Biden...

- Donup kalabilir mesela.

- “Bunu böyle planlamamıştık” diyerek gaf yapabilir mesela.

- Rolünü tamamen unutabilir mesela.

*

Biden’a üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi.

Özal parmağından Trump kulağından

GİZLİ SERVİSİMİZ DE GİZLİ SERVİSİMİZ

SuikasttAn sonra ABD medyasında duyulan sesler şunlardı:

*

- Gizli Servis’imizin kahramanlığı.

- Kahraman Gizli Servis’imiz.

- Gizli Servis’imiz de Gizli Servis’imiz.

*

Batı dışı ülkelerde bu tür olaylar gerçekleştiğinde...

ABD medyasından ve elitlerinden gelen yorumlar şöyle olur:

“Demokraside şiddete yer yoktur. Buralarda siyaset, şiddetle iç içe geçmiştir.”

*

Aynı ABD medyası ve elitleri, kendi ülkeleri söz konusu olduğunda...

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- “Biz ne hale geldik de böyle şeyler yaşıyoruz” demezler.

- “Şiddet, bizim demokrasimizi nasıl zehirledi” demezler.

- “Dilimiz şiddet diline dönüştü” demezler.

- “Siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürdük” demezler.

*

Dedikleri tek şey:

“Gizli Servis’imiz amma da kahraman.”

Özal parmağından Trump kulağından

SUİKASTTAN SONRA KİM NE MIRILDANMIŞTIR

- BİDEN: Bu suikastın beni de hedef aldığını mı söylesem acaba?

*

- PUTİN: Çabuk bana bir keyif kahvesi yapın.

*

- ERDOĞAN: Hayırlısı olsun inşallah.

*

- TRUMP: Böylesini ben bile planlayamazdım.

*

ZELENKSİ: Ağlamıyorum, gözüme toz kaçtı.

#Turgut Özal#Donald Trump#Suikast Girişimi
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