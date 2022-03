En iyi Steve Carell filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Steve Carell, sinema dünyasında farklı meslekler ile karşımıza çıkmaktadır. Bunların başında komedyen oluşu gelmektedir. Aynı zamanda başarılı bir oyuncu da olan Steve Carell, yapımcılık ve yazarlık alanlarında da adından söz ettirmeyi başarmıştır. Film izlemek isteyenler Steve Carell filmlerini ve genel olarak en çok izlenen filmleri araştırarak tercihte bulunabilirler.

En İyi Steve Carell Filmleri

Bulunduğu alanda Altın Küre sahibi olan Steve Carell, günümüze kadar birçok filmde oyuncu ve başrol oyuncu olarak rol almayı başarmıştır. Üstlendiği her rolü başarı ile oynayan oyuncu, adını tüm dünyada duyuran oyuncular arasındadır. Bu nedenle film izlemek isteyen Steve Carell'in bulunduğu filmleri izleyerek güzel vakit geçirebilirler. Sizler için en iyi Steve Carell filmlerini araştırdık ve aşağıda listeledik.

- Curly Sue

- Aman Tanrım !

- Anvhorman

- The Office

- 40 Yıllık Bekar

- Aman Tanrım

- Küçük Gün Işığım

- Şamar Oğlanı

- Akıllı Ol

- Çılgın Bir Gece

- Salaklar Sofrası

- Çılgın Aptal Aşık

- Aşk Yeniden

- İlk ve Son Aşkım

- Geri Dönüş Yolu

- İnanılmaz Sihirbazlar

- Çılgın Haber Ekibi

- Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün

- Foxcatcher Takımı

- Büyük Açık

- Aşka Özgürlük

- Cafe Society

- Sıkı Dostlar

- Ezeli Rekabet

- Vice

- Güzel Oğlum

- Marwen' Hoş Geldiniz

- The Morning Show

- Irresistible

- Space Force

- The Rabbit Factor

- Anchorman 3

- Brooklyn Family Robinson

- Euro Style

- The Patient

Ünlü oyuncunun rol aldığı bu filmlerden bazılarının yapımcılığını ve senaristliğini de kendisi üstlenmiş olup halen proje aşamasında olup devam eden farklı filmleri de bulunmaktadır. Ayrıca Steve Carell oyunculuğunun yanı sıra filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer almaktadır. Yönetmenlik koltuğuna da oturan Steve Carell'in yönettiği yalnızca 1 film bulunmaktadır. 2016 yılında çekilen Angie Tribeca Sezon 1'in yönetmenliğini yapmıştır.

En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Film izlemek için öncelikle güzel bir film bulmak gerekir. Güzel bir film seçmenin en iyi yolu ise en çok izlenen filmler listelerine ve önerilerine göz atmaktır. Sizler için yakın zamanda ve geçmişte en çok izlenen ve izleyicilerin beğenilerini kazanan yabancı yapım filmleri listeledik;

- Gone Girl

- Sightless

- The Game

- Fractured

- Hayatın Benim

- Dövüş Kulübü

- Yedi

- Insurgent

- Yıldızlararası

- Jhon Wick

- Yedinci Oğul

- Kaçış Planı

- Tam Gaz

- Yarının Sınırında

- Extraction

- The Harder They Fall

- Passing

- 7 Prisoners

- Red Notice

Army of Thieves

- Maha Samudram

- Love Hard

- After

- 365 Gün

- Parasite

- Blood Red Sky

- Venom; Zehirli Öfke

- After; PAramparça

- The Witcher; Night Mare of The Wolf

- Titanların Savaşı

- Warcraft

- Fantastik Canavarlar; Grindelwald'ın Suçları

- Pamuk Prenses ve Avcı

- Avcı: Kış Savaşı

- Kral Arthur: Kılış Efsanesi

En çok izlenen ve beğenilen yerli yapım film önerilerini de sizler için aşağıda listeledik;

- Çakallarla Dans Serisi

- Görümce

- Eltilerin Savaşı

- İncir Reçeli

- Hükümet Kadın

- Recep İvedik Serisi

- Aşk Sana Benzer

- Kolpaçino Serisi

- Delibal

- Deliha

- Hokkabaz

- Unutursam Fısılda

- Baba Parası

- Cep Herkülü; Naim Süleymanoğlu

- Mucize 2: Aşk

- Dedemin Fişi

- Yol Arkadaşım

- Hababam Sınıfı Serisi

- Kurtlar Vadisi: Filistin