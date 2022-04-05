En iyi Gong Yoo filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Gong Yoo, Güney Kore'li olan oldukça başarılı bir oyuncudur. 1979 tarihinde dünyaya gelmiş olan oyuncunun popüler bir aktör olduğu bilinmektedir. Özellikle 2021 tarihinde yayın hayatına başlamış olan Squid Game adlı dizide Gong Yoo'da rol almıştır. Dizinin geniş bir kitleye ulaşması Gong Yoo içinde olumlu yönde oldukça etkili olmuştur. Gong Yoo genellikle ilgi çeken etkili yapımlarda rol almıştır. Bu filmler gişede oldukça başarı sağlayan filmler olmuştur.

​​​​​​En iyi Gong Yoo Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Sessizlik

Şüpheli (The Suspect)

Zombi Ekspresi

Wonderland

Seo Bok

Sessizlik

Bu filmde oldukça etkileyici bir hikaye işlenmiştir. Moojin, şehrinde işitme engelliler ile alakalı olan bir okulda görev almaktadır. Ayrıca Moojin henüz atanmış bir öğretmendir. Yani mesleğinin daha başındadır. Seo Yoo-jin'le tanışan Moojin oldukça önemli bir işin peşine düşerler. Okulda gizli bir şekilde uygulanan şiddeti ve diğer korkunç şeyleri ortaya çıkarmak için Moojin ve Seo Yoo-jin birlikte çalışırlar.

Filmde Gong Yoo, Kim Hyun-Soo, Jung Yoo-mi ve Jang Gwang rol almaktadır. Filmin ilk gösterim tarihi 22 Eylül 2011 olarak bilinmektedir.

Şüpheli (The Suspect)

Bir Kuzey Kore'li casus Güney Kore'ye yerleşir ve başına olmadık bir iş gelir. Çünkü bu kişi bir cinayetin baş şüphelisi olarak aranmaktadır. Kurbanı kimin öldürdüğünü bulmak ise bu Kuzey Kore'liye kalacaktır. Yapım yeri Güney Kore olan filmde Gong Yoo, Her-Soon Park, Yoo Da-İn ve Jo Sung-ha rol almaktadır.

2013 yapımı olan bu film aksiyon, dram ve polisiye türüne bir örnektir.

Zombi Ekspresi

Zombi Ekspresi filminde herkesin hoşlanacağı türden bir konu işlenmiştir. Busan'a doğru hareket eden trende birçok yolcu bulunmaktadır. Bu yolcular sıradan bir güne başlarken işler hiç beklenmedik bir hal alacaktır. Çünkü kana susamış plan zombiler ortalıkta dolaşmaya başlar. Bu durum amansız bir kovalamaca yaşanmasına neden olacaktır. Zombi filmlerine iyi bir örnek olan bu yapımda duraksız bir macera bulunmaktadır.

2016 yılında gösterime girmiş olan yapımda Gong Yoo, Yeon Sang-ho, Kim Su-an ve Ma Dog-Seonk gibi oyuncular rol almıştır. Ayrıca korku, macera, gerilim ve daha birçok unsura bu yapımda yer verilmiştir.

Wonderland

Wonderland, gerçek dünyadan uzakta yer alan ve simüle edilmiş bir dünyadır. Bu dünya insanların yeniden biraraya gelecekleri oldukça farklı bir dünyadır. Bundan dolayı Wonderland adlı simüle edilmiş dünya insanlara yeni bir şans sunacaktır.

Filmde Gong Yoo, Suzy Bae, Park Bo Gum ve Choi Woo Shik gibi oyuncular görev almıştır. 2021 yapımı olan film oldukça etkileyici hikayesi ile büyük bir ilgi çekmeyi başarmıştır. Ayrıca bu filmde oynayan Gong Yoo'da büyük bir başarı yakalamayı bilmiştir.

Seo Bok

Aksiyon ve bilimkurgu türünde olan bu, yapım oldukça büyük bir ses getirmiştir. Çünkü filmin konusunda dünyanın ilk insan klonu olan 'Seo Bok' ile ilgili bir hikaye işlenmektedir. Seo Bok isimli bu klonu ele geçirmek isteyen güç sahiplerinin hikayesi herkesi oldukça çok etkileyecektir.

Filmde Gong Yoo, Park Bo-gom, Young-nam Jang ve Joo Woo-jin rol almaktadır. 2021 yapımı filmde bilimkurgu ve aksiyon türünde bir hikaye işlenmektedir.