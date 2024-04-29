Yalanın belgeleri!

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Zorlu bir boşanma sürecinde olan Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un 2 ay önce kızları Fatoş Mila dünyaya gelmişti.

Dudaroğlu’nun kızını henüz görmediği yönünde haberler çıktı. Ancak benim aldığım bilgiler ve elde ettiğim belgeler, bunun tam tersini ortaya koyuyor!

DOĞUM TARİHİNİ GİZLEDİLER

“Doğumda bile yanında yoktu” denilen babaya başından beri yalanlar söylendi. Doğum tarihi ve hastane bilgisi yanlış verildi.

Doğumu dostlarından duyan Doğukan Dudaroğlu hastaneye gidince, Alara Mildon’un burada olmadığını öğrendi.

Doktorundan da telefonla bilgi alamayan baba, bütün gece özel hastaneleri dolaştıktan sonra doğru hastaneyi buldu.

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Fakat oda dört koruma tarafından korunarak gözü korkutulmak istendi. Sonunda odaya girdiğinde ise bebeğinin üstü örtüyle kapanarak, yüzünü görmesi engellendi.

KARARA RAĞMEN İHLÂL SÜRÜYOR

Doğukan Dudaroğlu, hemen akabinde mahkemeye başvurarak çocuğunu iki haftada bir görme kararı aldırdı. Fakat Alara Mildon’un engellemeleri devam edince, Adli Destek Birimi devreye girdi ve kararı ihlal ettiği takdirde tazyik hapsi ile cezalandırılacağı tebliğ edildi. Hapisten korkan Mildon, nihayetinde babanın kızını görmesine izin verdi.

Mahkeme kararına göre Doğukan Dudaroğlu’nun kızını düzenli olarak görmeye hakkı var. Ancak Alara Mildon’un bu kararı sürekli ihlal ettiği de ortada. Örneğin bayram tatilinde kızını görmeye hazırlanan baba, ailenin Çanakkale’ye gittiğini öğrenmiş! Diğer bir görüşme günü ise bebeğe sağlık raporu alınarak engellenmiş. Doğukan Dudaroğlu’nun bebeğini ne zaman görebileceği meçhul.

‘KREDİLİ DÜĞÜN’ HABERİ DE YALAN ÇIKMIŞTI

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Elimdeki belgeler, birçok şeyi ortaya koyuyor. Hatta aldığım bilgilere göre yalanlar başından beri özellikle basına servis edilmiş. Örneğin “düğünü krediyle yaptı” haberi bile yalan çıkmıştı! Anladığım kadarıyla karşı tarafın haysiyeti bilerek yok edilmek isteniyor. Üstelik her şeyin belgesi ortadayken...

Dubai’deki proje tanıtıldı

Cemiyet hayatının yurtdışı gayrimenkul yatırımlarına yön veren Turesta International Reality, Zorlu Center’da özel bir davet düzenledi. Davette şirketin kurucu ortağı Arda Obuz, Dubai bölgesinde olan gayrimenkul projeleri hakkında bilgi verdi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin ilgi gösterdiği lansmana Arzu Kunt, Alegra Levi, Elzem Sül ve Zeynep Fıratoğlu Hasman da katıldı.

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Sanat ve eğlence bir arada

“Çocukların Festivali”, bu sene altıncı kez Ozmo ana sponsorluğunda 3-4-5 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM’de kapılarını aralıyor.

Festival Direktörü ve Zest Projects Kurucu Ortağı Tomru Dereköylü, sürprizlerle dolu bir festival hazırladıklarını söylerken, gelirin bir bölümünü bu yıl da Tohum Otizm Vakfı’yla paylaşacaklarını belirtti. Sanatın her dalına dokunan festivalde çocuklar için konser, tiyatro, sanat, bilim, gastronomi, dans atölyeleri başta olmak üzere 50’den fazla etkinlik yer alıyor.