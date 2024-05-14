‘Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır’ demişti, şimdi... ‘Carpe Diem zamanı’ (*)

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Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” demişti. Geçtiğimiz günlerde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalarda isim vermeden; “Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır demek yanlıştı” dedi. Biliyorsunuz Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında zaman zaman önemli görüşmeler yapılıyor. Kuşoğlu ile sohbet ettik. O tarihi açıklama ve süreçte yaşananları, Kılıçdaroğlu’nun yol haritasını ve masanın bugünkü durumunu konuştuk.

‘ADAY BELİRLEMEDE GEÇ KALINDI’

Kuşoğlu önce Özel’in açıklamasına yanıt verdi. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne alışamadığını belirterek, aday belirleme sürecindeki sıkıntılara değindi. “Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan gibi bir isim olmasa, orada da sıkıntı yaşanırdı” diyerek şu mesajları verdi:









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“* Altılı masada aday seçime üç ay kala belirlendi, geç kalındı. Adaylık öncelikli meseleyken, aylarca başka metinler üzerinde çalışıldı.

* Ben partimizin adayı Kılıçdaroğlu dedim, bu da çok normal. Kemal Bey zaten doğal adaydı.

MERAL AKŞENER’İN BİLİNMEYEN SÖZLERİ

* Meral Hanım masaya iki büyükşehir belediye başkanının isimlerini getirmeden, sürecin başındaki bir ziyaretinde; “İki büyükşehir belediye başkanının isimlerinin kamuoyu yoklamalarında olması sıkıntı yaratır” demişti.

* Kısacası aday daha önce belirlenseydi, sorun yaşanmazdı.

* Aday mekanizması sorun, çünkü artık taşradan gelip öne çıkan siyasetçi yok, bakanlar genel sekreter gibi çalışıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir okul değil. Sonuçta adaylık iki büyük partinin genel başkanları ile üç büyük şehrin büyükşehir belediye başkanlarına kalmış gibi duruyor.”



‘CHP’NİN GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DİR’



Kuşoğlu’na açık açık sordum, resmi genel başkan Özgür Özel. Ama bir de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu cephesi var. Gerçekte kaç genel başkan var deyince şu yanıtı verdi:

* “Genel Başkan Özgür Özel’dir.

* Bize gelince, Carpe Diem (anı yaşa) hali yaşıyoruz. Kemal Bey bürokraside, siyasette, devlette uzun yıllar çalıştı. Aktif siyaset olmasa da siyaset yapma sorumluluğu var.









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‘KEMAL BEY AKİL ADAMDIR, SİYASETTE PARTİ BOŞLUĞU YOK’

* Bunun için CHP’nin başına geçmek zorunda değil. Kemal Bey akil adam.

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne zaman görüşmek isterse, görüşüyor.

* Yeni parti için siyasette, toplumda bir boşluk lazım. Öyle bir boşluk yok. Yani bir siyasi parti kurmaz.

* CHP’nin aleyhine hiçbir çalışması olmadı, Alevi oyları CHP’ye gitmedi iddiası doğru değil.

‘İMAMOĞLU’NA KIRGIN, KENDİ ADAYLIĞININ İSE ŞARTLARI BELLİ’

* Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur.

* Kemal Bey Ekrem İmamoğlu’na kurultay sırasında yaşanan gelişmeler nedeniyle kırgın ama yine de desteğini esirgemez.

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* Mansur Yavaş’a kırgın değil. Mansur Bey kendisini seçimden sonra ziyaret etti.”

SİYASETTEKİ YENİ DÖNEM DİYALOG



Kuşoğlu yeni dönemde başlayan diyaloğun önemli olduğunu düşünüyor. Ancak seçimlere doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutuplaşma politikasına ihtiyaç duyacağını iddia ediyor. Başlayan diyalog sürecinde ise anayasadan daha çok dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’nin yeri üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Kuşoğlu, “Anayasalar önemli. Ancak en önemlisi yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yeri. Teknolojik gelişmeler, enerji meselesi, yapay zeka gibi gelişmelerle dünyada düzen değişiyor. Bu düzende Türkiye nerede duracak? Bu konuları konuşmak daha önemli” dedi.

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KUŞOĞLU’NDAN ALTILI MASA TAVSİYESİ

Artık dağılan altılı masa ile ilgili ise Özgür Özel’e dikkat çeken önerilerde bulundu:

* “Masa kalmadı diye görmemek lazım. Farklı kesimlerin bir araya gelmesi açısından önemliydi. Diyaloğa, yumuşamaya bugün alkış tutuluyor. O gün de bu yapıldı.

* Özgür Özel altılı masanın bileşenlerinden sorumludur. Çünkü CHP çatısı altından seçilenler var. Sıkıntıda oldukları biliniyor. Onları ihmal etmemeli.”



BİTİRİRKEN...



Genel izlenim açısından şu tespitleri yapabiliriz. Bugün çevresi tarafından “Akil adam” olarak tanımlanan Kemal Kılıçdaroğlu okumaya, yazmaya, ana meseleler hakkında konuşmaya devam edecek. Kanaatlerini de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile paylaşacak. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına göre ise parti içi bir çekişme yok ama doğal olarak olgunlaştırılmaya çalışılan farklı görüşler var. Gerekirse zaten Genel Başkan Özgür Özel ile de paylaşılacak. Bu süreçte Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılmayan Kuşoğlu belli ki politikaların yapım aşamasında belirleyici isimlerden olmaya devam edecek.



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