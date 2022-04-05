En iyi Dolph Lundgren filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Dolp Lundgren, 1957 yılında İsveç'te doğmuş olan bir oyuncudur. Oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve yönetmen olarak da görev almıştır. Ayrıca Dolp Lundgren oldukça iyi bir profesyonel dövüşçüdür. Zaten filmlerinin çoğu aksiyon içerikli filmler olarak bilinmektedir. Bu filmlerde Dolp Lundgren'ın son derece başarılı işler çıkardığı görülmektedir.

En iyi Dolph Lundgren Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

He-Man Dünyalar Hâkimi

Cehennem Melekleri

Rocky IV

Hedef Tokyo

Cezalandırıcı

Evrenin Askerleri

He-Man Dünyalar Hâkimi

Dolp Lundgren'ın oynadığı He-Man filmi oldukça çok sevilmektedir. Zaten He-Man karakteri birçok kişinin bildiği film ve çizgi film karakteridir. Oldukça güçlü yapısı olan He-Man birçok maceraya atılmıştır.

1987 yapımı olan bu film fantastik öğeler içeren bir yapımdır. Filmde He-Man karakterinin başından geçen fantastik olaylar işlenmektedir. Başrollerde Dolp Lundgren, Frank Langella ve Meg Foster gibi isimler rol almıştır.

Cehennem Melekleri

Eski aksiyon yıldızları ile yeni nesil oyuncuların yer aldığı bu filmde usta aktör Dolp Lundgren'da rol almıştır. Film para karşılığı özel işler alan bir ekibin hikayesini anlatmaktadır. Dolp Lundgren ise filmde Gunnar karakterine hayat vermektedir.

2010 tarihinde gösterime giren fimde Slvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolp Lundgren ve Terry Crews gibi isimler rol almıştır. ​​​​​

Rocky IV

Efsane boksör Rocky karakterinin anlatıldığı hikaye yıllardır en çok izlenen filmler arasında yer almaktadır. Riglerde fırtına gibi esen Rocky'nin 4. fimdeki rakibi ise Ivan Drago'dur. Ivan Drago'yu ise Dolp Lundgren oynamıştır.

1985 yapımı olan filmde Slvester Stallone, Dolph Lundgren ve Talia Shire rol almıştır.

Hedef Tokyo

Dolp Lundgren filmleri arasında Hedef Tokyo filmi oldukça çok sevilmektedir. Filmde Tokyo'daki amansız bir mücadele anlatılmaktadır. Özellikle Dolp Lundgren'da filmde eşlik eden Brandon Lee çok sevilen bir aktördür. Çünkü bu isim Bruce Lee'nin oğludur. Temposu hiç düşmeyen Hedef Tokyo filmini mutlaka herkesin izlemesi gerekmektedir.

Filmin başrollerinde ​​​​Dolp Lundgren, Brandon Lee, Cary-Hiroyuki Tagawa ve Tia Carrer yer almaktadır.

Cezalandırıcı

Dolp Lundgren'ın ilgi çeken filmlerinden biriside Cezalandırıcı filmidir. Gizemli bir isim olan Ryder, yeni geldiği kasabada bazı olaylara neden olacaktır. Çünkü Ryder'ın bu kasabaya gelmesinin bir nedeni vardır.

Filmde Dolp Lundgren, Chelsea Ricketts, Kateri Walker ve Matthew Tompkins gibi oyuncular yer almaktadır. 2007 yapımı olan filmde yönetmen koltuğundada Dolp Lundgren oturmaktadır.

Evrenin Askerleri

Evrenin Askerleri filmi oldukça ses getiren bir yapımdır. Filmin başarılı olması ile daha sonra devam halkaları gelmiştir. Bu, film Dolp Lundgren içinde oldukça önemlidir. Çünkü bu film ile Dolp Lundgren daha büyük kitlelere ulaşmıştır. Filmde bir grup askere özel güçler yüklenmektedir. Evrenin Askerleri olarak adlandırılan bu proje beklenmedik bir yere girmiştir. Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme) ve Çavuş Andrew (Dolp Lundgren) ise birbirlerinden nefret eden iki askerdir. Kötü karakter olan Çavuş Andrew'i durdurmak ise Luc Deveraux'a düşecektir.

Oldukça etkileyici sahneleri bulunan Evrenin Askerleri filminde Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren ve Ally Walker gibi isimler rol almıştır. Filmin gösterim tarihi ise 1992 tarihidir. Eski bir film olsada günümüzde bile Dolp Lundgren'ın en sevilen filmleri arasında yer almaktadır.