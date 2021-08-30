Düz Bir Karın İçin Ne Yapmalıyız? Uzmanından Karın Yağlarını Yakan ve Yağ Oranını Azaltan Besinler

Fiziksel aktivite ile dokulara daha çok oksijen sağlandığı için metabolizmanın hızlanması sağlanmaktadır. Harcanan enerji ile vücutta yağ dokusu kaybı olur. Özellikle abdominal bölge (karın bölgesi) yağlanmasının azalmasına yol açar. Haftada 150 dakika fiziksel aktivite yapılmalıdır. Günde 10000 adım atılması yağ yakımını desteklemektedir. Özellikle karın hareketlerini artırmak gerekir; mekik çekmek, yoga ya da pilates yapmak kas sistemini iyi çalıştırdığı için karın bölgesinde de etkili olacaktır. Merdiven inip çıkmak ve kısa mesafeleri yürümek aktiviteyi artırmak için oldukça gereklidir.

Neler tüketmeliyiz?

Badem ve badem sütü

Badem, omega 3 içeriği yüksek bir yağlı tohumdur. Yüksek omega 3, karın bölgesinde yağlanmayı azaltacağından, ara öğünlerde haftada 3-4 gün 10 adet badem tüketimi metabolizmayı hızlandırarak, karın bölgesindeki yağlanmayı azaltacaktır. Badem sütü de hem protein hem de omega 3 içeriği yüksek bir besindir. Sabah kahvaltısında yulafla birlikte tüketilebilir. Gece ara öğününde de yatmadan 3 saat önce içilmesi hem tok tutacaktır hem de karın bölgesinden kilo kaybına yardımcı olacaktır.

Zeytinyağ

Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olan zeytinyağının miktarı orantılı tüketildiğinde omega 9 içeriğinden dolayı kilo kontrolü sağlayacaktır. Özellikle kalp sağlığı için oldukça önemli olan zeytinyağ, doymuş yağ içermediği için rahatlıkla tüketilebilir. Yağsız tüketilen bir salatada A, D, E, K vitaminleri alınamaz. Çünkü bu vitaminler yağda eriyerek emilen vitaminlerdir. Omega 3 ve omega 6 oranını sağlayabilmek için zeytinyağ kullanımı doğru olacaktır.

Somon

Somon, omega 3 içeriği en yüksek balık çeşididir. Haftada 3 gün balık tüketimi, omega 3 ihtiyacını karşılayacaktır. Yapılan araştırmalar, özellikle göbek çevresindeki yağlanmanın azalmasında omega 3 yağ asitlerinin etkili olduğunu vurgulamaktadır.

Maydanoz

Maydanoz aktioksidan etkisi sayesinde vücut direncini artıran bir besindir. Ayrıca diüretik etkisi sayesinde, vücutta fazla bulunan suyun (ödemin) atımını hızlandırır.

Kırmızı ve mor meyveler

Kalp sağlığı koruyan bu meyveler içerdikleri fitokimyasal sayesinde kanser karşı da koruyucu etki göstermektedirler. Posa içeriğinin yüksek olması kabızlığı ortadan kaldırır. Metabolizmayı hızlandırıcı etkileri sayesinde bel çevresinin azalmasına yol açar

Yeşil mercimek

Yeşil mercimek demir ve posa içeriği çok yüksek bir besindir. Bağırsak hareketlerinin artırarak metabolizmayı canlandırır.

Yulaf

Yulaf yüksek LDL kolesterol seviyelerini düşürür, kalbi korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, düşük kan şekeri oranlarını düzenler, çocuklarda meydana gelebilecek astım riskini azaltır, kanserleri önler ve kanserlerden özellikle kolon ve meme kanseri üzerinde etkilidir. Bu tür hastalıklara karşı etkili olabilen yulafı her bireyin her yaş grubunun tüketmesi sağlığı ve vücut direnci için oldukça faydalıdır. Yüksek lif içeriği sayesinde, metabolizmayı hızlandırır. Beta glukan içermesi mide ve barsak sistemini olumlu yönde etkilemektedir.

Su

Günde ortalama 2-2,5 litre su içmek, vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlamasının yanında, metabolizmayı da hızlandırmaktadır.

Zerdeçal

Etken maddesi curcumindir. Özellikle kansere karşı koruyu olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Kalp sağlına karşı da koruyucu olan zerdeçalın, son yapılan çalışmalarda karın bölgesindeki yağların azalmasına da yardımcı olduğu belirtilmektedir. Zerdeçalın vücutta kullanılabilmesi için karabiber, kırmızı biber ve zeytinyağ ile alınması gerekmektedir.