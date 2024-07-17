Bu besinleri evinize sakın sokmayın! Bağırsak sağlığı için en kötü beş gıda

Bağırsak mikrobiyomunuz parmak iziniz kadar bireyseldir, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek istiyorsak hiçbirimizin göz ardı etmemesi gereken bir şeydir. Beslenme uzmanı Dr. Federica Amati, "Bağırsak mikrobiyomu, onları beslediğimiz şeylere yanıt veren trilyonlarca mikroptan oluşur. Bağırsak sağlığı her gün ne yediğimize bağlıdır” diyor.

Bağırsak sağlığını benzersiz kılan şeylerin bir kısmı genetiktir, ancak sadece sınırlı bir ölçüde. Genlerinizi değiştiremezsiniz, ancak ‘iyi’ mikroplarla bağlantılı gıdalar yiyerek mikrobiyomunuzu değiştirebilirsiniz.