12 adımda sağlıklı kilo verme tüyoları! 'Uzun açlık' denen yöntem ile...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Son dönemde adını sıkça duyduğumuz glutensiz veya ketojenik diyetler gibi özel durumlara uygun programlar, diyetisyen kontrolü altında çok iyi sonuç veriyor ancak bu özel diyetler mutlaka bir uzman eşliğinde uygulanmalı” dedi.

Spesifik bir sağlık durumu bulunmayanlar için en çok tavsiye edilen diyetin Akdeniz diyeti olduğunu paylaşan Tuba Örnek, yaz sıcaklarının kendini iyice gösterdiği bugünlerde sağlıklı kilo vermek isteyenlere 12 önemli tavsiyede bulundu.