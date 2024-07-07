12 adımda sağlıklı kilo verme tüyoları! 'Uzun açlık' denen yöntem ile... - Mahmure
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Diyet Rehberi
Fotoğraflar: iStock

12 adımda sağlıklı kilo verme tüyoları! 'Uzun açlık' denen yöntem ile...

Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan hızla kilo verme telaşı ile sağlıksız diyetlere yönelim artıyor. Bilinçsiz bir şekilde yapılan diyetler ise metabolizmanın dengesini bozarak tekrar kilo alınmasını kolaylaştırıyor.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Son dönemde adını sıkça duyduğumuz glutensiz veya ketojenik diyetler gibi özel durumlara uygun programlar, diyetisyen kontrolü altında çok iyi sonuç veriyor ancak bu özel diyetler mutlaka bir uzman eşliğinde uygulanmalı” dedi. 

Spesifik bir sağlık durumu bulunmayanlar için en çok tavsiye edilen diyetin Akdeniz diyeti olduğunu paylaşan Tuba Örnek, yaz sıcaklarının kendini iyice gösterdiği bugünlerde sağlıklı kilo vermek isteyenlere 12 önemli tavsiyede bulundu.

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1- Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat değeri yüksek yiyecek tüketimi azaltılmalı.

2- Akşam yemekleri hafif tutulmalı.

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3- Renkli, çeşitli ve bol miktarda sebze tüketilmeli.

4- Yaz meyvelerinin porsiyon miktarlarına dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı.

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5- Lifli beslenilmeli. Sebze, meyvenin yanı sıra bakliyatlar ve tam tahıllı, kabuklu, rafine edilmemiş unlar ile yapılmış yiyecekler tüketilmeli.

6- Kırmızı et azaltılmalı, haftada 2 porsiyon tüketilmeli.

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7- Balık tüketimi artırılmalı, katı ve hayvansal yağlar azaltılmalı, zeytinyağlı yemekler tüketilmeli. 

8- Süt ve süt ürünleri günde 1-2 porsiyon ile sınırlandırılmalı.

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9- Probiyotikli ve fermente yiyecekler tercih edilmeli.

10- Günde 2 litre su içilmeli. Su; metabolizmayı canlandırmak, hücreleri yenilemek ve toksinleri atmak için çok önemli. Suyun içine nane veya tarçın gibi ürünler eklenerek su içmeyi sevmeyenler için aroma sağlanabilir. Ek olarak suyun, yağ yakıcı bir iksir olmadığı bilinmeli.

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11- Fazla vücut yağlarının en iyi şekilde yanması, hem sağlıklı hem de size uygun olan beslenme ve fiziksel aktivite programları sayesinde gerçekleşir. Bu yüzden keyif alınarak yapılacak ve sürdürülebilecek bir spor türü tercih edilmeli. Haftada 0,5-1,5 kg verilmesi uygun kabul edilir. Her gün 45 dakikalık bir yürüyüş bile kilo vermeye destek olabilir.

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12- 'Uzun açlık' denen yöntem metabolizmayı canlandırmak uygunsa denenebilir. Örneğin akşam 20.00’den ertesi gün saat 12.00’ye kadar su, çay, kahvenin dışında yemek kesilebilir.

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