Genital siğiller tekrarlar mı?

Genital siğiller, "Kondiloma aküminatum" olarak da bilinirler. 200'den fazla HPV türü bulunur ve bunların bazıları kondiloma aküminatum'a yol açabilir. Özellikle kadınlarda, aynı anda birden fazla HPV tipi bulunabileceği için Pap smear gibi testlerin yapılması önemlidir. Genital siğiller, ciltte açık veya koyu kahverengi, bazen benekli olan kabarık lezyonlardır. Tek başlarına veya bir araya gelerek kabarık bir görünüm oluştururlar. Cinsel ilişki sırasında kaşıntı veya kanamaya yol açabilirler.



Genital siğiller, çoğunlukla kabarık ve pürüzlüdür



Başlangıçta ten rengi veya kahverengi yumrular olarak ortaya çıkarlar. Genellikle rahatsızlık vermezler ancak bazen cinsel ilişki sırasında kaşıntı ve kanamaya neden olabilirler. Genital siğillerin görünümü oldukça tipiktir ve gözlemlenerek tanı konulabilir. Kadınlarda özellikle rutin yıllık jinekolojik muayeneler sırasında tespit edilebilirler. Kadınlarda bazı HPV tipleri, rahim ağzı kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Siğil yapan HPV tipleri kansere neden olmasa da beraberinde bulaşabilecek kanserojen tipler rahim ağzına yerleşerek hücre değişikliklerine yol açabilir. Bu yüzden siğil varsa genellikle kanserojen tiplerin de analizi yapılır.



Tanı ve tedavi için istenebilecek testlere başvurulur



Jinekolojik muayene sırasında vajina girişinden örnek alınır. Acısız bir işlemdir ve rahim ağzında hücresel değişiklik olup olmadığını belirler. Smear testi tek başına kanser tanısı koymak için yeterli değildir. Pozitif sonuç, daha ileri tanı testlerinin yapılması gerektiğine işaret eder. Pap smear sonucunun anormal çıkması durumunda, HPV'nin kansere neden olma olasılığı araştırılır. Kolposkopi, vulva, vajina ve serviksin bir büyüteçle incelenmesi ve şüpheli alanlardan örnek alınmasıdır. Servikal biyopsi ile rahim ağzından doku alınarak kansere neden olabilecek hücre değişiklikleri incelenir.



Başvurulan tedavi yöntemleri nelerdir?



HPV enfeksiyonunu tamamen ortadan kaldırabilecek bir tedavi yöntemi yoktur. Genital siğillerin tedavisi için elektrokoter (yakma), kriyoterapi (dondurma) veya krem veya solüsyonlarla tedavi yöntemleri kullanılabilir. Siğil büyükse cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Lokal veya genel anestezi altında yapılan cerrahi işlemle siğiller çıkarılır. Tedavinin temel amacı, siğilin ve etrafındaki dokuyu temizleyerek virüs yükünü azaltmaktır.



Genital siğiller tekrarlar mı?



Genital siğiller, insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkar ve virüs vücutta kalıcı olabilir. Tedavi edildikten sonra bile, virüsün vücutta kalan parçaları veya tekrarlayan enfeksiyon riski nedeniyle siğiller yeniden ortaya çıkabilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle birlikte siğillerin tekrarlama ihtimali genelde azalır, ancak HPV'nin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle, genital siğillerin tekrarlayabileceği ve düzenli kontrollerin önemli olduğu unutulmamalıdır.