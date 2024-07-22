Yazın vazgeçilmezi karpuzun 8 önemli faydası

Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılamaktadır. Potasyum, A ve B6 vitaminleri ile diğer vitamin ve mineralleri de içermektedir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudun demiri emmesine yardımcı olmaktadır. A vitamini ise cilt ve göz sağlığı için önemlidir. Karpuz ayrıca kan basıncını düşürmekte ve potasyum açısından zengin olduğu için sinir sistemini desteklemektedir. Ayrıca proteinleri parçalamaya yardımcı olan ve bağışıklık sistemi ile sinir sisteminin işlevlerini güçlendiren B6 vitamini açısından da zengindir.