Diyet yemekleriniz kapınıza geliyor!

Hızlı tempo nedeniyle uymanız gereken beslenme düzenine uyamıyorsanız, öğünlerinizi sizin için düşünüp, kişiye özel hazırlayan üstelik nerede olursanız olun, istediğiniz saatte ayağınıza kadar getiren bir 'yemek şirketi' var; Rafinera. Rafinera yemek yapmaya ve sağlıklı beslenmeye vakit bulamayanlar için 'kurtarıcı' olarak doğmuş bir proje. Size uygun beslenme programını oluşturup, tasarlayıp, hazırlayıp, paketleyip istediğiniz yere ulaştırıyor! Rafinera Şef ve Genel Koordinatörü, SağlıklıYaşam Uzmanı İdil Şanal, bu kurtarıcı projeye dair sorularımızı yanıtladı.





Rafinera nedir? Nasıl işliyor, kısaca anlatır mısınız?

Rafinera kişiye özel beslenme planları servis etmektedir. Ekibimizde beslenme uzmanlarımız ve sağlıklı yaşam danışmanımız yer almaktadır. Bu profesyoneller kişilerin istedikleri beslenme biçimine, almaları gereken günlük kalori miktarına, karbonhidrat, protein ve yağ değerlerine, yemek zevklerine ve sağlık sorunlarına uyumlu olacak şekilde kişilerin günlük tüketecekleri besinleri listeler, pişirir ve İstanbul sınırları içerisinde istenilen adrese teslim ederler.



Sistemimiz şu şekilde işler:

Kişiler bize başvururlar ve istedikleri beslenme biçimini söylerler. (kilo vermek, hamile beslenmesi, diyabetik beslenme, vejetaryen beslenme vs gibi.)

Beslenme uzmanlarımızın hazırladığı bir form eşliğinde kişilerin beslenme, alışkanlık ve tercihleri ile ilgili künyeleri oluşturulur.

Kişilerden alınan veriler doğrultusunda günlük almaları gereken kalori miktarı, bu kalorinin karbonhidrat-protein ve yağ oranları hesaplanır.

Kişilerin ağız tatları ve yemek tercihleri doğrultusunda günlük mönüleri hazırlanır, profesyonel ekibimiz tarafından diyetisyen gözetiminde bu menüler pişirilir.

Kişilerin gün içerisinde tüketecekleri tüm ürünler (sabah kahvaltısı, ara öğün, öğlen yemeği, ara öğün, akşam yemeği) özel ambalajlarında sabah istenilen saatte kişilerin istedikleri adrese teslim edilir.



Bu sayede kişiler hem hedeflerine (kilo vermek, sağlıklı beslenmek, vejetaryen, diyabet vs.) ulaşabilir hem de hiç uğraşıp zaman harcamadan diyetisyenin kendileri için uygun gördüğü besinleri kendi zevk ve tercihlerine göre hazırlatıp kolaylıkla tüketebilirler.

Ne tür mönüleriniz var?

Mönülerimiz tamamen kişilerin ağız tatları ve besin tercihlerine göre şekillenmekte. Bu amaçla vejetaryen beslenenlere sunabileceğimiz polenta'dan, profesyonel sporculara servis edebileceğimiz özel kırmızı etlerimize kadar birçok farklı seçeneğimiz bulunmakta. Hamilelik dönemi, diyabet, gluten imtoleransı gibi özel beslenilmesi gereken durumlara da geniş seçeneklerimiz sayesinde hizmet verebilmekteyiz.



Daha çok kimler tercih ediyor?

Daha çok vakti olmayanlar veya gerçekten bir amacı olan kişiler tarafından tercih ediliyoruz. Amacımız İstanbul'un yoğun temposunda zamansızlıktan istediği şekilde sağlıklı ve dengeli beslenemeyenlere yardımcı olmak. Servis ettiğimiz besinlerin tüm içeriği diyetisyenler tarafından hazırlandığından kişiler kilo vermek, kas kütlesini artırmak gibi öze durumlarında da bizden çok faydalanıyorlar.



Damak tadımıza göre ya da kişinin alışkanlıkları ve tercihlerine göre yemek seçilebiliyor mu?

Sistemimiz gereği kişi bize ilk başvurduğunda besin tercihlerini alıyoruz ve daha sonra kendisi için organize edilen tüm ürünlerin bu sınırlar içerisinde olmasına özen gösteriyoruz. Amacımız kişilerin sıkılmadan ve kendi zevklerine uygun mönülerle hedeflerine ulaşabilmeleri. Bu amaçla bamya sevmeyen birine bamya, çilek alerjisi olan birine tabii ki çilek servis etmiyoruz.



Diyet listeleriniz burada mı hazırlıyorsunuz, sizin kendinize bağlı bir doktorunuz var mı? Diyet listelerine göre mi mönüler hazırlanıyor?

Kişiler bize kendi diyetisyenlerinin hazırladığı listeleri getirdiklerinde bire bir bu listeyi de alternatifleri ile birlikte kendilerine servis edebiliyoruz. Bu amaçla çok yönlü çalışıp beslenme tarafında en geniş yelpazede servis veriyoruz. Kendi ekibimiz içerisinde profesyonel olarak çalışan diyetisyenimiz ile birlikte sağlıklı yaşam danışmanımız da bulunmakta.



Sadece zayıflamak isteyenlere mi hizmet veriyorsunuz? Yoksa başka isteklerle gelen müşterileriniz var mı?

Zayıflamak isteyenler sadece hizmet alanlarımızdan bir tanesi. Evet, sağlıklı ve dengeli beslenme sağlayarak kişilere normalden çok daha sağlıklı ve tok hissederek kilo verdiriyoruz ama biz beslenmenin her alanında varız. Müşteri portföyümüz içerisinde hamilelerden, vejetaryenlere, diyabet sorunu olanlardan gluten intoleransı olanlara, profesyonel sporculardan çok ciddi sağlık sorunu olanlara kadar çok geniş bir kitle bulunmakta. Biz kişiler nasıl beslenmek isterlerse ona göre servis veriyoruz. Sınırımız yok.



İnsanlar sizi nasıl buluyor, nerelerden duyup geliyorlar?

Verdiğimiz servis Türkiye'de çok yeni olan bir servis ve bizimle bundan yaklaşık 14 ay önce başladı. Halen Türkiye'de Rafinera'nın verdiği servisi profesyonel bir ekip, beslenme uzmanı ve tüm izinleri alınmış bir endüstriyel mutfak ile verebilen başka firma bulunmamakta. Bu sebeple rekabetin olmadığı bu pazarı Rafinera tek başına yaratmaya çalışıyor. İlk başladığımız zamandan beri bizim için en önemli gelişim noktası ağızdan ağza olan gelişimdi. Bu noktada hedefimize ulaştık. Kişiler bizi ya birilerinden referans ile buluyorlar ya da basında çıkan haberlerimizden, internet üzerinden web sitemizi ziyaret ederek.



Hiç ünlü müşteriniz var mı?

Müşterilerimiz içerisinde oldukça farklı sektörlerde çalışan kişiler bulunmakta, özellikle bankacılık ve finans sektörleri gerçekten çoğunlukta. Bunun haricinde tabii ki bilinen kişilere de sıklıkla servis vermekteyiz.



Erkekler mi yoksa kadınlar mı verdiğiniz hizmete daha çok ilgi gösteriyor?

İlk başladığımızda kadınların daha çok ilgi göstereceğini düşünürken şu anki verilerimize baktığımızda bayanların %51 gibi bir oranla önde olduğunu görüyorum. Dolayısıyla artık kadın-erkek diye bir ayrım yapamamaktayım.





Bazı yiyecekler bazı bünyelerde kilo verdireceği yerde aldırıyor, örneğin roka. Sizin her kişi için farklı bir uygulamanız var mı?

Bu konularla ilgili yapılan profesyonel besin alerji ve intolerans testleri var. Bu gibi durumlar kişiden kişiye değişim gösterebilmekte olduğundan bu tip testlerin yapılması bilgi açısından her zaman faydalı. Bu amaçla bizim ekibimizde yer alan beslenme uzmanımız konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri kişi bazında yapabilmektedir. Kişiye özel bir servis verdiğimizden tabii ki kişiye özel uyarlamalar gerçekleştiriyoruz.



Detoks için özel mönüleriniz var mı?

Detoks çok kapsamlı hatta bazen tehlikeli olabilecek bir konu. Diyetisyen bakış açısı ile hazırlanmış 3 günlük bir detoks programı Rafinera tarafından servis edilmekte. Bu 3 günlük detoks paketindeki amaç tamamen kişilerin vücutlarındaki toksinlerden arınması ve vücudunu temizlemesidir.



Sizin hazırladığınız mönüler üzerinde kişiler isterlerse değişiklik yapabiliyorlar mı?

Mönülerimiz tamamen kişiye özeldir. İçeriği aynı olsa bile, kalori, karbonhidrat, protein ve yağ oranları konusunda kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla bize 2 gün önceden haber vermek koşulu ile kişiler istedikleri değişikliği yapabilirler.



Müşterileriniz sizi ne kadar süreyle tercih ediyor? Sadece diyetleri süresince mi?

Verdiğimiz servis 5-10-30 ve 90 günlük paketler halindedir. En önemli özelliklerimizden bir tanesi alınan gün sayısının kredi usulü ile harcanabilir olmasıdır. Örneğin bir kişi hafta sonu istemediği taktirde aldığı 10 günlük paketini 2 hafta içerisinde tüketebilir. Veya 30 günlük paketi olan bir kişi istediği zaman ara verip kendini hazır hissettiğinde tekrar servise geri dönebilir.



Kilo vermek isteyen kişiler genellikle diyetleri için başlayıp ardından hedefledikleri kiloya ulaştıklarında haftanın belli günlerinde servisimizden faydalanarak Rafinera'yı hayatlarında tutmaya devam ediyorlar.



Yemekler nasıl ısıtılıyor?

Yemeklerimiz kişilerin tercihlerine göre soğuk veya sıcak yenebilecek şekillerde hazırlanmaktadır. Kullandığımız çevre dostu ambalajlar sayesinde mikrodalga fırında 2 dk. içerisinde yemeğinizi ısıtabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz.



Paketleriniz kaç günlük, bir haftalık ya da 3 günlük paketleriniz var mı?

5-10-30 ve 90 günlük paketlerimiz var ancak paketleri ardışık olarak tüketme zorunluluğumuz yok. Tamamen kendi programınıza göre istediğiniz günleri belirleyebilir ve ona göre servis talep edebilirsiniz.