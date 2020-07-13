MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSosyal Medya David Beckham'ın Oğlu Brooklyn Nişanlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Sosyal Medya>David Beckham'ın Oğlu Brooklyn Nişanlandı
Sosyal Medya
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid USA

David Beckham'ın Oğlu Brooklyn Nişanlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
David Beckham'ın Oğlu Brooklyn Nişanlandı
Abone Olgoogle-news

"Victoria- David Beckham çiftinin en büyük oğlu 21 yaşındaki Brooklyn Beckham, 25 yaşındaki kız arkadaşı Nicola Peltz ile nişanlandığını instagram hesabından duyurmuştu."

Harper Beckham'ın da geçtiğimiz günlerde dokuzuncu doğum gününü kutlayan Beckhams ailesi kutlamalarla dolu bir hafta geçirdi.

Beckhams'ın Cotswolds'taki muhteşem evinin bahçesinde poz veren Brooklyn takım elbisesiyle; Nicola ise parlak sarı renkli, beli ve yakaları fırfırlı asimetrik bir elbise ile mutluluklarını paylaştı. Poz verirken Nicola'nın muazzam elmas nişan yüzüğü de görüldü.

David Beckhamın Oğlu Brooklyn Nişanlandı


Mutlu çift, coronavirüs kısıtlamaları kalktığında heyecan verici haberleri arkadaşları ve aileleriyle kutlamayı planlarken, düğün hakkında daha fazla ayrıntı yayınlamadılar. Nicola'nın gelinliğini görmek için sabırsızlanıyoruz!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi