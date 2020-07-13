David Beckham'ın Oğlu Brooklyn Nişanlandı

Harper Beckham'ın da geçtiğimiz günlerde dokuzuncu doğum gününü kutlayan Beckhams ailesi kutlamalarla dolu bir hafta geçirdi.



Beckhams'ın Cotswolds'taki muhteşem evinin bahçesinde poz veren Brooklyn takım elbisesiyle; Nicola ise parlak sarı renkli, beli ve yakaları fırfırlı asimetrik bir elbise ile mutluluklarını paylaştı. Poz verirken Nicola'nın muazzam elmas nişan yüzüğü de görüldü.







Mutlu çift, coronavirüs kısıtlamaları kalktığında heyecan verici haberleri arkadaşları ve aileleriyle kutlamayı planlarken, düğün hakkında daha fazla ayrıntı yayınlamadılar. Nicola'nın gelinliğini görmek için sabırsızlanıyoruz!