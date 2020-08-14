Daha Mutlu Olmanın Birkaç Kolay Yolu

Gerçek bir bakım rutini oluşturun

Hayatta ne kadar meşgul olursak olalım, kendimize bakmak için daima zaman ayırmalıyız. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek asla bencilce değildir çünkü sağlığınız olmadan başka hiçbir şeye sahip olamazsınız.

Kişisel bakım faaliyetinizden en iyi şekilde yararlanmak için, aynı zamanda sizi zenginleştiren ve ruhunuzu besleyen bir şey bulduğunuzdan emin olun.

Uyandığınızda telefonunuza bakmayın

Uyanır uyanmaz telefonunuzu kontrol etmenin sorumlu bir davranış olduğunu düşünebilirsiniz, ancak aslında zararlıdır. En azından zihinsel sağlığınıza zararlıdır. E-postalar ve mesajlar bu ani 'yapılacaklar' dalgasını yaratır ve bizi gerçekten daha gün başlamadan gergin bir ruh haline sokabilir.

Sabahınıza meditasyon, toparlanma veya duş alma gibi aynı derecede uyarıcı aktiviteler eklemeyi deneyin. İş söz konusu olduğunda, iş gününüzün fiili başlama saatine kadar iletileri kontrol etmeyi beklemeniz gerekiyor.

Yapılacaklar listesine değil, kişisel alanlarınıza öncelik verin

Hepimiz olmasa da çoğumuza çocukken ev işlerimiz / ev ödevlerimiz / işimiz bitene kadar eğlenemeyeceğimiz söylendi. Bu öğrenilmesi gereken iyi bir ders olsa da, yetişkinlikte değiştirilmezse hastalanmaya bile neden olabilir.

Ya yaşamak için çalışırsın ya da çalışmak için yaşarsın. Her şey, üretken hissederken ve tükenmemişken sizin için işe yarayan bir denge bulmakla ilgilidir. Dışarı çıkın ve bir yürüyüş yapın. Özellikle karantina günlerinde dışarı çıkmak, bu belirsiz zamanlarda eksik olabilecek D vitaminini almanızı sağlayabilir.