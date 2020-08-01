Haberler > Mahmure > Aşk İlişkiler > Aşk > Demokratik Bir İlişkinin 7 Kuralı

Aşk MAHMURE ÖZEL

Demokratik Bir İlişkinin 7 Kuralı

Bir ilişki ne kadar adil olursa ömrü de o kadar uzun olur. Eşit şartların var olduğu romantik ilişkilerde, taraflar yaşadığı aşkı daha çok sahiplenir, işler rayından çıktığında bile çözümü daha kolay bulunur.