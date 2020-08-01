Demokratik Bir İlişkinin 7 Kuralı

Bir ilişki ne kadar adil olursa ömrü de o kadar uzun olur. Eşit şartların var olduğu romantik ilişkilerde, taraflar yaşadığı aşkı daha çok sahiplenir, işler rayından çıktığında bile çözümü daha kolay bulunur.
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1
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İşte eşitliğin yaşandığı bir ilişkide atılması gereken adımlar...
2
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İlgi
İlişkinin temeli, birbirini dinlemekten, ilgilenmekten, saygı duymaktan geçer. İlgi demek sürekli arayıp sormak demek değildir. Partnerinize her daim destek olduğunuzu hissettirmek, ilginin en güzel halidir.
3
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Ortak nokta bulma
Bu maddeyi yerine getirebilmek için ikinizin de inat etmemeyi kabul etmeniz gerekiyor. Bazen baskın olma hakkını karşı tarafa bırakabilirsiniz. Bazen siz, bazen o. Karşılıklı olarak alttan alınarak çözülmeye çalışılan sorunlar, ilişkiye büyük zararlar vermez aksine güçlendirir.
4
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Saygı
Bir 'ekip' olduğunuz ilişkinizde, ikiniz de birbirinizi nazik davranılacak, saygı duyulacak hatta hayran olunacak kişiler olarak görün.
5
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Hassasiyet
İlişkilerde en büyük sorunlar kendi benliğini elde edememiş bireyler kaynaklı yaşanır. İkiniz de kendi değerleri olan, benliğini koruyabilmiş bireyler olun. İlişkide sizin için önemli olan şeyleri açıkça söylemekten çekinmeyin. Zayıflıklarınızı, hatalarınızı kabul edin, partnerinizin sizi öyle kabul etmesine izin verin.
6
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İş bölümü
İlişkide payınıza düşenleri açıkça konuşun ve sorumluluklarınızı yerine getirmeye özen gösterin. Bunu mecbur olduğunuz için değil, sizi mutlu ettiği için yapın.
7
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Ara verin
Eğer partneriniz ile bir anlaşmazlığa düşerseniz bunu o an çözmek zorunda değilsiniz. İkiniz de yatışıncaya kadar tartışmaya biraz ara verin. Daha sonra sakin kafayla konuşarak problemlerinizi halledin.
8
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Düşünce
Partnerinizin iyiliğini düşünmek aşkınızı güçlendirir. Birbirinizin duygusal, fiziksel ve ekonomik iyiliği için harekete geçin. Hayatın her alanında birbirinize destek olun.