Contemporary Istanbul 2021 Ne Zaman, Nerede Yapılıyor?

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 16. Contemporary Istanbul, 5-6 Ekim tarihlerinde ön izleme gerçekleştirildi. 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda, 47 galeri, 11 kurum, 436 sanatçı ve 1240 sanat eserine ev sahipliği yapan Contemporary Istanbul 2021’in ne zaman biteceği ise araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte konu ile ilgili detaylar…

CONTEMPORARY ISTANBUL 2021 NE ZAMAN?

Contemporary Istanbul,5-10 Ekim tarihleri arasında devam edecek. 5-6 Ekim tarihlerinde ön izleme günleri ile birlikte 10 Ekim Pazar akşamına kadar genel ziyaretçi programı ile yerli ve yabancı çağdaş sanat galerini bir araya getirecek.

CONTEMPORARY ISTANBUL NEREDE YAPILIYOR?

Bu yıl ilk kez Tersane İstanbul’da yapılan fuar, mekan değişikliği ile çağdaş sanatı, tarihin içinde izleyicilerle buluşturacak.

Tersane İstanbul’da, Haliç’in kıyısında İstanbul’un en büyülü mekanlarının gölgesinde çağdaş sanatları sanatseverlerle buluşturmak için hazırlıklara devam ettiklerini söyleyen Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise fuarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Contemporary İstanbul'un Haliç Tersanesi'ne taşınması, Fuar için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ediyor. 2 medeniyette önemli görevler üstlenmiş, Cumhuriyetin ilk yıllarında da tersane olarak kullanılmış bu yapılar topluluğunda fuarı gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fuar için İstanbul’a gelen sanatçıları, katılımcıları, koleksiyonerleri son yılların en büyük bölgesel yenileme projesi olan Tersane İstanbul’da kültür, sanat ve teknoloji ile bir araya getireceğiz. 16. yılımızda daha fazla yabancı basın mensubunu TGA yani Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişim Ajansı ile birlikte fuar süresince İstanbul’da ağırlayacağız. Gelen gazeteci dostlarımız sadece fuarı değil, İstanbul’u da gezecekler. Türk Hava Yolları, uluslararası sanatseverlerin Contemporary İstanbul'u ziyaret etmelerini ve sonrasında da yolculuklarına dünyadaki diğer sanat ve kültür destinasyonlarıyla devam etmelerini amaçlayan sanat turları düzenliyor. Bu iki iş birliğinin İstanbul’un tanıtımına da pozitif katkı sağlayacağına hiç

şüphemiz yok. Yine bu yıl ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg’dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları ve de koleksiyonerleri fuarda ağırlayacağız. Böylece Rusya ve Türkiye arasında çağdaş sanat alanında bir bağ, köprü kurmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte fuarda Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak. Bu müzelerle birlikte İstanbul’da onların destekçilerini ve koleksiyonerlerini de ağırlayacağız. Bambaşka bir fuara hazırlanıyoruz ve yine Akbank’ın ana sponsorluğunda hazırlanıyoruz. 16. yılımızda CI’a olan desteğine ara vermeden sürdüren ana sponsorumuz Akbank’a ve tüm sponsorlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Ekim ayında sesimizi onların desteği ile İstanbul’dan çok farklı coğrafyalara, çok farklı dünyalara daha güçlü duyuracağız.”