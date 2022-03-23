Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğiyle uluslararası üne kavuşarak, yurt içinden ve dışından on binlerce kişiyi buluşturan Adana Portakal Çiçeği Festivali 2022 tarihi merak ediliyor. Pandemi dönemimde 8'incisi balkonlarda, 9'uncusu da çevrim içi olarak düzenlenen karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktiviteler de yer alacak. Adana Portakal Çiçeği Festivali 2022 ne zaman, kaç gün sürüyor? İşte, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hakkında bilgiler...

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI 2022 NE ZAMAN?

'10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' 23 Mart'ta başlayacak. 23 Mart 2022'de başlayacak karnaval, 27 Mart'ta sona erecek.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, 2 yıl sonra sokaklarda kutlanacak karnaval için yurt içinden ve dışından Adana'ya geleceklerin ulaşım ve konaklama rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaları çağrısında bulunularak, "Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alıyoruz.

Bu, karnavalımızın geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir gösterge. Ayrıca karnaval, her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" denildi.